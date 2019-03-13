「銀色夢想」成果展 華山基金會老人分享生命故事

2019-03-13 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



「學習像是賺錢，要專心！」台南市83歲長者蔡來練，接受華山基金會人員照顧，今天在台灣歷史博物館展出彩繪蜜餞作品，分享他的生命故事；他年輕時跟著大伯學習做蜜餞，學習3年出師後，重振家業 ，還曾到印尼開工廠，他期勉年輕人無論做什麼，都要用心學習才有收穫。

華山基金會安南 1愛心天使站自 94 年 3月起在地服務迄今已 14年，共陪伴逾 270位失能、 位失能、 失智依長輩渡過生命中孤苦無依的日子。為感謝在地長期支持各界善士、義工 ，今天上午10點在安南區台灣歷史博物館舉辦建站 14露年感恩茶會暨「銀色夢想」長輩生命故事成果展。

茶會由薩克斯風樂團的精彩表演揭開序幕， 安南 1站站長廖佩伶除 分享在地服務甘苦外 ，呈現 9周來長輩生命故事創作過程影片 ，邀請參與生命故事活動的 長輩分享作品故事 ，最後和來賓一起為成果展剪綵 。