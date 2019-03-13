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賴清德痛斥國民黨賤賣麻豆文旦 籲為農民爭口氣

2019-03-13 09:41聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

行政院前院長賴清德今天陪同民進黨立委候選人郭國文，在麻豆路口拜票及車隊掃街，麻豆是陳水扁總統與夫人吳淑珍的故鄉，賴清德拿著麥克風嘶啞感性訴求，阿扁總統說，這場選舉已超越個人超越黨派，攸關台灣未來的生存，拜託鄉親為台灣投一票，台灣絕對不能輸，台南市一定要贏。

賴清德說，民進黨去年九合 一大選之後，雖然只剩一口氣，但會勇敢爭一口氣。絕對不當第二個香港，也不能簽和平協議，不要成為西藏，雙方50多年前簽訂和平協議，中國一樣鎮壓西藏，讓達賴喇嘛流亡海外，西藏歷史不能在台灣發生。

賴清德也痛斥國民黨說麻豆柚子200萬斤倒在曾文溪的說法，芒果都沒有倒在曾文溪，何況是麻豆文旦，對手為了選舉，故意編造謊言，大家聽得下去嗎？難道對麻豆文旦沒有影響，對農民公平嗎？他呼籲為了麻豆的尊嚴投一票，替農民爭一口氣，什麼一斤25元一斤30元，豈有此理，豈有此理，麻豆文旦是何等珍貴，對手卻用這種價格要買麻豆文旦，不要說不成比例，竟還說成要救農民。

賴清德說，他說的都是事實，選舉大家都想贏，但要乾乾淨淨正正當當，不能說不是事實的話，也不能說「大聲話」（誇大），越說越漏氣。全台灣都知道麻豆文旦是最好的，根本沒有倒在曾文溪的事，大家用選票跟國民黨說麻豆文旦很珍貴，一斤不只25元30元，大家都認為麻豆文旦是最好的，以後怎麼賣？還要賣到香港日本新加坡，選舉要正正當當，清清白白。

賴清德也向深深一鞠躬，呼籲集中選票，支持郭國文。他表示，選戰最後三天就是要繼續的動員，感受到選舉有加溫，會持續努力，台灣不願做第二個香港，也不能做第二個西藏，呼籲大家用民主的力量捍衛台灣，立委補選是第一戰；郭國文也說，越來越感受到支持者的熱情，對選情有信心，把補選當成大選的動員方式就一定會贏，沒有輸的理由，拜託大家支持。

行政院前院長賴清德（右）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文拜票，...
行政院前院長賴清德（右）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文拜票，向過往司機拜託支持。記者吳淑玲／攝影
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行政院前院長賴清德（右）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文（左）...
行政院前院長賴清德（右）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文（左）拜票。記者吳淑玲／攝影
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行政院前院長賴清德（右）今天陪同民進黨立委補選候選人郭國文以車隊掃街拜票。記者吳...
行政院前院長賴清德（右）今天陪同民進黨立委補選候選人郭國文以車隊掃街拜票。記者吳淑玲／攝影
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行政院前院長賴清德（右二）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文拜票...
行政院前院長賴清德（右二）今天一早在麻豆路口，陪同民進黨立委補選候選人郭國文拜票。記者吳淑玲／攝影
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文旦賴清德

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