梅山鄉紫藤花將盛開 預約花下茶席和體驗炒咖啡

2019-03-13 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



花季、螢火蟲季接續登場，嘉義縣梅山鄉瑞里紫藤花季宣告開啟到4月初，旅宿客人更可預約花下品茗及高山咖啡烘焙DIY體驗。另暖冬亦使得螢火蟲提早報到，預估3月底數量就很多，嘉義縣山區有許多賞螢區。

縣長翁章梁關心梅山鄉觀光產業，他指出，瑞里紫藤花開了，今年受到氣候因素影響，紫色將陸續绽放，螢火蟲季3月底也將進入大發生期，白天賞花走訪生態，晚上看火金姑，歡迎大家預約民宿上山賞花，晚上看螢火蟲。

瑞里紫藤花季登場，166縣道在瑞里村沿線有25個賞花點陸續綻放，昨天已有許多遊客上山賞花。嘉義縣文化觀光局與瑞里社區協會、嘉義縣民宿發展協會、阿里山國家風景區管理處合作，今年度規劃紫藤花下茶席體驗，旅宿客人可預約花下品茗及高山咖啡烘焙DIY體驗。

嘉義縣文觀局指出，瑞里業者表示目前花開4成，再過一週花況會更理想，瑞里賞紫藤花可留意「慢遊嘉義」和文化觀光局網頁資訊，把握短暫花期走訪瑞里，當地還有綠色隧道等許多景點，還有高品質的茶葉、咖啡和香糖。

另外，文觀局將於4至6月辦螢火蟲季，在「慢遊嘉義」FB粉絲專頁上特別放送「賞螢秘境」，並推出「山城賞螢好攝地票選」活動，參與投票者還可抽住宿卷及特色伴手禮。

文觀局表示，活動期間住宿於梅山鄉瑞里村、瑞峰村、竹崎鄉金獅村、仁壽村、光華村合法旅宿者，即可免費體驗山城古道導覽及在地職人手作（10人成行）；另外，4、5月也將在瑞里、瑞峰、圓潭及光華舉辦4場特色季節活動（螢之茶、螢之食、螢之自然、螢之五星）。

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