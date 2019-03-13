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200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57聯合報 記者張語羚╱即時報導

200萬斤麻豆文旦遭倒入曾文水庫新聞延燒，經濟部水利署昨晚發出聲明，強調麻豆文旦正值開花季，還沒有結果，換言之，根本沒有長成果實的麻豆文旦可傾倒，因此遭傾倒麻豆文旦為假新聞。

水利署表示，目前麻豆文旦現正開花中，尚未有結果，經聯絡水利署第六河川局局志工謝里長查証，亦說目前不可能有如此多的文旦傾倒，而曾文溪河川志工巡查後不知情，此外水利署南區水資源局緊急巡查，也沒有發現曾文水庫集水區有文旦棄置的情形。

台南麻豆文旦是重要產業，目前正值開花季。記者吳淑玲／攝影
台南麻豆文旦是重要產業，目前正值開花季。記者吳淑玲／攝影
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文旦水利署水庫

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