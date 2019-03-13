200萬斤文旦倒水庫？ 經濟部：假新聞！文旦才剛開花

2019-03-13 05:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



200萬斤麻豆文旦遭倒入曾文水庫新聞延燒，經濟部水利署昨晚發出聲明，強調麻豆文旦正值開花季，還沒有結果，換言之，根本沒有長成果實的麻豆文旦可傾倒，因此遭傾倒麻豆文旦為假新聞。