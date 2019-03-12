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雲林流浪貓狗爆增 張麗善：考量公立收容議題

2019-03-12 20:44中央社 雲林縣12日電

雲林縣流浪動物每年通報案在法定零安樂死實施後爆增，縣長張麗善今天表示，縣府委託民間動物醫院辦理動物收容，尚能應付，但將會同相關單位研議是否設立公立動物收容所。

張麗善強調，希望能夠在動物收容與流浪動物對民眾安全、環境衛生等問題之間，求得最佳平衡點。

流浪動物可能造成民眾安全及環境衛生等問題，沒有因為動物保護法修法而終結，雲林縣動植物防疫所統計，今年1月通報誘捕流浪動物案484件，比去年同期236件多出一倍，而通報案在零安樂死修法之前每年僅2000件左右，去年卻暴增到4584件。

雲林縣動植物防疫所長廖培志不諱言指出，流浪動物問題至今仍無解方，從流浪動物數量統計可以看出，若要減少流浪動物，參考國外的控制繁衍源頭減量之外，更要全民配合「愛牠就不要讓牠流浪」，不要棄養或帶回家養，才能落實。相關配套措施需要中央統一規範。

最近民眾頻頻反映，斗六棒球場周邊有10幾隻流浪狗群聚，甚至傳出狗攻擊貓致死事件，雲林縣動植物防疫所接獲民眾通報進行誘捕，卻在補籠上被貼「捕狗之人會下地獄」紙張，防疫所統計縣內流浪動物目前收容量420隻至450隻之間已飽和，且有民眾反對動物收容所興建，這些都讓防疫人員相當苦惱。

雲林縣關懷動物協會理事長黃瓊芳表示，出於善意餵食流浪動物之餘，若能通報相關單位誘捕結紮，可避免擴大繁衍，若流浪動物造成民眾安全疑慮，可依照動保法，會同鄰里長等相關人員，確定有安全疑慮後，公部門才採取必要捕捉手段。

廖培志則表示，依動物保護法規定，寵物出入公共場所等地應由7歲以上之人伴同，具攻擊性寵物出入公共場所更應採防護措施，若違反規定處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，保護動物與民眾安全，需要全民配合，棄養寵物或餵養流浪動物也需要加強規範。

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