影／林鳳營落羽松爆紅 魏應充：是為給牛好的環境

2019-03-12 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



頂新集團董事長魏應充和魏應行兄弟今天應台南六甲區長蔡秀琴之邀來參訪，當年魏應充在林鳳營牧場種下的落羽松，如今成了熱門景點，魏應充今天提到，當年只是想要給牛好的生活環境，種落羽松可以降低溫度，但他是聽六甲區長蔡秀琴提到，才知道成了熱門景點，可說是無心插柳柳成蔭。

六甲區長蔡秀琴表示，她和魏應充董事長都是彰化鄉親，又都是佛教徒，6年前到六甲服務時，因當地有林鳳營牧場，她在6年前就接洽魏應充董事長，希望他能以企業的力量，協助在地的產業行銷出去，後來發生一些變故，她仍持續寫信給魏董保持聯繫，但當魏應充董事長主動聯絡她時，還是嚇了一跳，沒想到他還記得6年前的邀約。

魏應充和魏應行今天在前往屏東縣簽約檸檬契作前，上午先低調走訪台南六甲，區長蔡秀琴安排參訪六甲火鶴花和台南越光米，也參觀林鳳營車站、林鳳營故事館及菁埔埤的落羽松，蔡秀琴說，市長黃偉哲很重視一區一特色產業的推動，希望頂新集團能夠協助將在地產業行銷出去。

魏應充也談到當初為何在林鳳營牧場種植落羽松，當時是想「人怎麼住，牛就要怎麼住」，是基於這樣的一個善念出發，想把這梩變成一個幸福的牧場，種落羽松是為了30公頃的土地可以降溫，約7、8年前種下去，但區長跟他講才知道說變成觀光景點，那就是一個出發心，要讓牛跟人一樣有幸福的環境來成長。