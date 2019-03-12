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台南推南山公墓遷葬 文史界憂林朝英古墓不保

2019-03-12 18:03中央社 台南12日電

台南市政府規劃分區分期遷葬位於南區的南山公墓，有民眾擔心清朝名人林朝英古墓將不保，在社群網站發聲呼籲市府重視。市府指出，完成墳墓查估後將依文化資產保存法提送審議。

臉書社團「地上台南-南山公墓」10日發出貼文與照片指稱，林朝英古墓已被貼上編號，是不是實實在在告訴大家，台南市政府要全面毀掉南山公墓，全區不保留的意志了。大家要更努力的把聲音傳出去，讓台南市政府明白台南市民想把南山保留下來的決心。

依文史資料記載，林朝英是清代乾隆、嘉慶年間府城文人、藝術家、知名商人，也熱心公益。嘉慶初年曾贊助重修台南孔廟，因此受清廷頒賜「重道崇文」匾額，牌坊現今被保存在台南公園內。

台南市文化資產管理處處長林喬彬今天受訪時表示，一般的墓很難被認定為建築優美的歷史建物，但可以從歷史人文的角度思考保留方式。南山公墓的範圍很大，目前正由民政局做清查的程序。文資處收到名冊後將再比對重要人物的相關事蹟、墓址等資料，再與民政局研商妥當的處置辦法。

台南市政府民政局發言人楊雅苓表示，南山公墓面積廣達100多公頃，近年來都市快速發展，公墓範圍已緊鄰市中心住宅區。加上南區殯儀館現址土地使用已達飽和且緊鄰住宅區，民政局為因應民意需求、改善居民生活環境品質與滿足未來殯葬設施需求，配合各專案執行南山公墓遷葬。

楊雅苓表示，其中規劃於南山公墓內設置的殯葬專區，用地範圍採分年分期分區進行遷葬，於民國108年起先就竹溪以北鄰火化場用地範圍約5公頃土地，辦理遷葬公告認領起掘作業；並就第二期約10公頃範圍辦理地上墳墓查估作業。林朝英墓位於第二期範圍內。

她說，完成墳墓查估後將依文化資產保存法規定，造冊提送文化機關審議及配合後續處置。另外，文化部文化資產局將於19日邀集中央、地方相關單位，一起研商公墓文化保存資產議題。

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