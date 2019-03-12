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台南文資協會發起連署設湯德章紀念館

2019-03-12 17:39聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市有湯德章紀念公園，但不少人還是不知道湯德章是誰，長期關注湯德章歷史意義的台南市文化資產保護協會發起連署，希望能在湯當年的辦公室、現今府前路上的愛國婦人館，設立湯德章紀念館，讓更多人認識這位在228事件中保護台南人的歷史名人。

協會表示，明天3月13日是台南市政府訂定的「正義與勇氣紀念日」，也是為了紀念湯德章，為湯殉難的日子，將在明天發起連署，希望能蒐集到5000份的連署，向市府爭取；支持的民眾只要把姓名、地址與電話寄到協會的信箱即可tn106092@ms39.hinet.net。

協會指出，湯德章（1907～1947）生長於亂世，既是日本人也是台灣人；父親新居德藏是日本人，母親湯玉是臺灣人。他性格豪爽，允文允武，正義凜然，身為警察抑強扶弱；力爭上游，求學日本，成為律師，想為弱小民眾爭取人權。228事件發生時，捨身就義，保全了臺南的和平，是時代悲劇英雄，是人權律師，是亂世良心。

湯德章在日本並沒有正式學歷，但他在日昭和16年（1941）先通過高等文官預備考試，同年再通過高等文官試驗司法科考試，證明秉賦優異、能力傑出。日昭和18年（1943）湯德章再通過高等文官試驗行政科考試，以他的性格和能力原可在日本執業，可望前程似錦，但他事母至孝懷念出生的鄉土，一心只想回到台灣，讓母親安居樂享天年，也幫助台南的民眾。

但戰後國民政府接收臺灣，倒行逆施，大失人心，以致爆發228事件；湯德章為保全臺南，承擔所有罪名，也被國民政府殺雞儆猴式的公開槍決。

市府在4年前曾為湯位在友愛街巷內的故居掛牌為台南市的名人故居，3年多前文資協會在愛國婦人會館舉辦「亂世英魂──湯德章律師生命歷程特展」，再現湯德章短暫卻英姿勃發的一生。

協會認為只有一座故居，對為臺南從容就義的湯德章是不夠的。台南市文化資產保護協會特地在湯德章殉難71年後的今天，發起設置湯德章紀念館運動，讓更多民眾了解湯氏可歌可泣的感人的事蹟。

湯德章自日本返台後，曾在今末廣町(中正路)設置律師事務所，光復後也曾被選為南區區長，辦公室即在今府前路愛國婦人會館。

因此湯德章家屬、台南市文化資產保護協會、台南市鳳凰花會、莉莉水果文化館、台南公民智庫組成湯德章紀念館推動小組，主張可將湯德章紀念館設在愛國婦人會館內，目前該館係充為「文創PLUS─台南創意中心」使用，一、二樓均可作為展覽空間，市府可將一樓約26坪空間設置「湯德章紀念館」。邀請大家為設置「湯德章紀念館」連署。

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