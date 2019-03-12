親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

市長一任四年說爆爭議 吳子嘉：韓國瑜百分之百選總統

大屠殺能宣傳嗎？柯文哲對人道主義的輕佻

布袋港區新增鹽山廣場 入口意象特色地標吸睛

2019-03-12 17:00聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣布袋港是西部重要海運門戶，台灣港務公司斥資2.5億元，在布袋港區整建公共設施，陸續完工，方便旅客停車、搭船，還用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標吸睛，連結鄰近高跟鞋教堂

港務公司布袋管理處說，新增布袋港入口意象鹽山廣場，因鹽是沿海昔日重要產業，以鹽山為設計構想主題，用竹子堆疊一座座小山，呈現豐郁感受，與鄰近高跟鞋教堂串聯，引導遊客進入港區遊憩。

管理處表示，公共設施整建工程第一階段港區南側，包括新闢道路、公廁、大型抽水站及入口意象廣場、環境綠美化陸續完工，遊客進出港區交通動線更順暢，路面品質提升，打造港區休憩活動空間，增加防洪排水能力。

隨著觀光局補助國旅觀光熱，布袋觀光條件愈來愈好，雲豹輪23日首航加入營運，布澎航運看好，除高跟鞋教堂、觀光漁市，新增海風長堤夜景藝術，吸引到澎湖旅客留宿布袋。

嘉義縣議長張明達上屆議會，提案組專案小組，推動布袋港與大陸廈門港直航，加速兩岸農漁業產品快速抵達，增加農漁民收入，重現布袋昔日「小上海」美譽，獲大會通過；航港局港務組說，航港局從106年起用港務基金編列為期5年共10億元預算，主要用在港區觀光設施，吸引遊客留宿布袋，帶動觀光，小型客輪方便停泊。

台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「...
台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標，連結鄰近高跟鞋教堂。圖／布袋管理處提供
分享
台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「...
台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標，連結鄰近高跟鞋教堂。圖／布袋管理處提供
分享
台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「...
台灣港務公司斥資2.5億元在布袋港區整建公共設施，陸續完工，用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標，連結鄰近高跟鞋教堂。圖／布袋管理處提供
分享

高跟鞋教堂航港局漁民
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

台南文資協會發起連署設湯德章紀念館

2019-03-12 17:39

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

阿里山百年櫻王滿開 森鐵花季加開檜木車廂

2019-03-12 14:21

房衫軍抗議 台南市府爆衝突

2019-03-12 14:17

追悼畢耀遠神父 李進勇：他是台灣的珍貴資源

2019-03-12 14:17

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

環球科大二手書籍免費贈 10年送出8千冊

2019-03-12 13:39

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36

烘焙坊進駐嘉基 麵包類7折

2019-03-11 23:56

雲林免費子宮頸癌疫苗 提前國一開打

2019-03-11 23:53

新港椒農：盼政府打開日本市場

2019-03-11 23:47

新港甜椒 外銷新加坡5.7噸

2019-03-11 23:41

雲林拚垃圾減量 辦比賽獎勵

2019-03-11 23:37

嘉市輔具資源中心 讓愛延伸循環

2019-03-11 23:30

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

嘉縣照顧者互助中心成立 6據點紓壓

2019-03-11 23:24

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

嘉義市愛心牌輔具有溫度 撫慰行動不便者的心

2019-03-11 21:22

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14
看更多

熱門文章

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40

影／基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

顏清標的帥二子和正妹已育有二子女 本周日補請喜宴

2019-03-12 14:01

台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚

2019-03-12 15:55

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46

台中2020立委選舉 藍綠啟動布局

2019-03-11 23:20

2020立委／藍營竹縣5搶2 竹市6人爭

2019-03-11 23:58

批陳吉仲「地鼠」亂搞農地政策 綠營議員怒喊撤換官員

2019-03-12 16:00

「生命之樹」 屏東書院繼續發光

2019-03-12 00:05

台中榮總院長親自為患者推輪椅 民眾叫好：接地氣

2019-03-12 11:26

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

2019-03-12 00:47

林口交流道南出匝道5月禁左轉 少10分鐘塞車時間

2019-03-12 16:22

當燈會志工很驕傲 日本人大喊：我們的屏東很強

2019-03-12 16:35

左營舊城 200年前水關出土

2019-03-11 22:50

台中免費公車改人次補助 業者叫好

2019-03-11 23:12

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

韓國瑜急：地下箱涵上萬破洞

2019-03-12 00:03

中捷曾開放200里長搭乘 交通局爆：未完工試乘有危險

2019-03-12 16:38

國民黨基市主委要選立委 地方大咖助陣力挺

2019-03-12 13:43

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top