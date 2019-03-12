布袋港區新增鹽山廣場 入口意象特色地標吸睛

2019-03-12 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋港是西部重要海運門戶，台灣港務公司斥資2.5億元，在布袋港區整建公共設施，陸續完工，方便旅客停車、搭船，還用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標吸睛，連結鄰近高跟鞋教堂。

港務公司布袋管理處說，新增布袋港入口意象鹽山廣場，因鹽是沿海昔日重要產業，以鹽山為設計構想主題，用竹子堆疊一座座小山，呈現豐郁感受，與鄰近高跟鞋教堂串聯，引導遊客進入港區遊憩。

管理處表示，公共設施整建工程第一階段港區南側，包括新闢道路、公廁、大型抽水站及入口意象廣場、環境綠美化陸續完工，遊客進出港區交通動線更順暢，路面品質提升，打造港區休憩活動空間，增加防洪排水能力。

隨著觀光局補助國旅觀光熱，布袋觀光條件愈來愈好，雲豹輪23日首航加入營運，布澎航運看好，除高跟鞋教堂、觀光漁市，新增海風長堤夜景藝術，吸引到澎湖旅客留宿布袋。