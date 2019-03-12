布袋港區新增鹽山廣場 入口意象特色地標吸睛
嘉義縣布袋港是西部重要海運門戶，台灣港務公司斥資2.5億元，在布袋港區整建公共設施，陸續完工，方便旅客停車、搭船，還用竹子打造入口意象「鹽山廣場」，成為布袋港特色地標吸睛，連結鄰近高跟鞋教堂。
港務公司布袋管理處說，新增布袋港入口意象鹽山廣場，因鹽是沿海昔日重要產業，以鹽山為設計構想主題，用竹子堆疊一座座小山，呈現豐郁感受，與鄰近高跟鞋教堂串聯，引導遊客進入港區遊憩。
管理處表示，公共設施整建工程第一階段港區南側，包括新闢道路、公廁、大型抽水站及入口意象廣場、環境綠美化陸續完工，遊客進出港區交通動線更順暢，路面品質提升，打造港區休憩活動空間，增加防洪排水能力。
隨著觀光局補助國旅觀光熱，布袋觀光條件愈來愈好，雲豹輪23日首航加入營運，布澎航運看好，除高跟鞋教堂、觀光漁市，新增海風長堤夜景藝術，吸引到澎湖旅客留宿布袋。
嘉義縣議長張明達上屆議會，提案組專案小組，推動布袋港與大陸廈門港直航，加速兩岸農漁業產品快速抵達，增加農漁民收入，重現布袋昔日「小上海」美譽，獲大會通過；航港局港務組說，航港局從106年起用港務基金編列為期5年共10億元預算，主要用在港區觀光設施，吸引遊客留宿布袋，帶動觀光，小型客輪方便停泊。
留言