雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



暖冬影響，雲林口湖地區吳郭魚養殖越來越不易，近期因氣候因素出現魚死亡或產量不穩現象，養殖業者王益豐耗時兩年到各國取經，發現在養殖魚池上搭建光電太陽能板，透過漁電共生，可提高產量與魚隻存活率，期望政府單位能共同推廣新養殖技術。

立委蘇治芬今天邀集農委會副主委陳添壽、漁業署長黃鴻燕、國發會國土處參事張朝能與水試所所長陳君如等人，觀摩此試驗技術，希望政府單位能協助輔導漁民，設置吳郭魚外銷專區，提升水產經營技術。

王益豐說，口湖漁類生產合作社一年約有6千噸台灣鯛（吳郭魚）產量，主要外銷美國麥當勞、好市多等通路，近幾年受到極端氣候影響，台灣鯛養殖產量不穩定，還出現大量暴斃，導致無法完成外銷訂單而遭到外國買家求償。

他走訪比利時、波蘭與大陸等國家，發現將室外養殖池水改到室內，並加裝太陽能光電板，不只飼養需水量降低，以往傳統一噸水只能養5公斤台灣鯛，新技術能養到50公斤，也因光電板能降低養殖溫度，有效提高台灣鯛存活率8成以上。

蘇治芬表示，台灣鯛養活雲林沿海居民，近幾年氣候異常，漁產供應量下滑，今年是地方創生元年，建議中央應力推台灣鯛產業，將口湖打造為外銷生產專區，透過智慧科技、循環經濟帶動地方發展，她也請農委會與國發會10日內整合政策，規劃國土利用，型塑外銷供應基地。

對此，黃鴻燕回應，過去台灣是台灣鯛國際生產最大國，但如今排行在20幾名，外銷量銳減，相信精進新的養殖技術，可讓台灣漁業提升競爭力，他全力支持台灣鯛外銷示範區。