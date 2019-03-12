年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南將軍農會蘆筍以「紅將軍」品牌打出知名度，吸引青年農民投入蘆筍栽培，全區現已有37公頃面積，年產值達1億2000萬元，目前進入產期，農會近期分級場空調系統完成，冷鏈運輸，進一步確保蘆筍品質更穩定。

將軍農會說，今年雖然暖冬雨水不足，蘆筍品質不受影響，現在進入產季，價格、產量都很穩定，每分地約有2000公斤產量，目前37公頃中，農會今年和農民契作面積增加至6公頃，契作價每公斤110元，讓盤商收購價能維持一定水準。

將軍農會今天與與合作通路及社區公益合作簽約，農會總幹事吳明成說，將軍蘆筍分為露天栽種和簡易溫（網）室種植，露天蘆筍產季從3月到6月，網室栽培能延長產季，到冬季都還能出產，也是現在農會推廣新農人及契作投入的部分。

吳明成說，目前將軍蘆筍約有37公頃，而蘆筍呼吸能力強，產品容易老化變質，若能降低溫差變化影響，並完善包裝，縮短搬運配送時間，就能讓消費者吃到最新鮮的綠蘆筍，因此透過市府補助增設冷藏及分級場降溫設備，一年四季維持23度恆溫，維持品質高檔。