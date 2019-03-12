藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議會國民黨團今率逾千名「房衫軍」前往台南市政府抗議，要求台南市長黃偉哲兌現選前承諾，凍漲今年的房屋稅，對此，黃偉哲今下午受訪時回應，他選舉時承諾在合法範圍內希望達成凍漲，而合法範圍是3年決定1次房屋稅，也就是他可以決定的是未來3年的房屋稅，他也不排除在野黨議員刻意「叫不醒、講不聽」，是因立委選舉快到了，藉機抗議有選舉動機。

黃偉哲表示，今天有少部分在野黨議員率民眾到市府抗議房屋稅，他尊重每個人表達意見的自由，但必須循法治，妨礙一般民眾洽公令人遺憾。

黃偉哲說，他對於選舉承諾會負責，但他之前是說「會在合法範圍內，希望達成凍漲的結果」，而合法的範圍內就是3年決定1次房屋稅，他任期內第1次要決定房屋稅是今年要召開的會議，由他來決定未來3年的房屋稅，至於過去3年、也就是到今年6月的房屋稅不是他決定。