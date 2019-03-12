影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



一隻台灣獼猴公猴把嘉義市當牠的運動場，曾被通報出沒在城隍廟、蘭潭環潭公路、忠義橋畔、後湖工業區等，嘉義市玩透透，人猴鬥智過招無數回，靈活公猴總是略勝一籌。這隻公猴今天清晨闖進南興國中校園，校方通報嘉義市政府農牧科人員協助，獸醫以麻醉吹箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰，將牠扭送動物收容所。

建設處農牧科人員何宗禧說，這隻公猴至少10歲，7年前開始和牠交手，第一次接觸是在嘉義城隍廟附近民宅外牆，當時接獲通報很訝異，不解台灣獼猴為何闖進人聲鼎沸的鬧區，當時雖有準備吹箭，但找不到適當時機出手，只好放牠一馬。

相隔約2年後，有民眾通報公猴出現在嘉義市大雅路竹居茶樓附近民宅，當時忙了2天，最後無功而返。再1年後，公猴跑到蘭潭國小旁民宅，住了將近1周，市府農牧科人員天天到場和牠「搏感情」，也記錄習性，誘捕籠外以藤類植物覆蓋，加上香蕉誘食，公猴只吃籠外香蕉，似乎知道籠內香蕉有詐沒上當，欺敵策略失敗。

公猴之後又陸續出現在嘉義國中、崇仁護校、文財殿、忠義橋、後湖工業區等處，活動範圍大，但從頭到尾孤伶伶一隻，不見同伴。獸醫研判，這隻公猴應該是落敗猴王或想篡位失利的公猴，才被趕離猴群，獨自在外討生活。

今天上午7時50分許，嘉義市南興國中通報校園內有獼猴現蹤，市府農牧科人員到場時，猴子已逃之夭夭，學校下課時段，學生也幫忙找猴子，但公猴不見蹤影，獸醫等人沿途訪查，終於在南興公園對面3樓民宅屋頂找到牠。

「果然又是牠！」獸醫等人和這隻公猴交手經驗豐富，現場按兵不動先觀察一陣子，確認牠應該走累了，暫時不會再移動，遂向民宅借道上3樓，相距約2、3公尺時，趁牠轉身不注意時，吹箭馬上發射，公猴中箭後，氣呼呼地拔掉身上的吹箭，跑到隔壁民宅的冷氣室外機上方休息，不久便沉沉睡去。

獸醫等人見牠已無力反抗，上前為牠做檢查，確認身體健康良好，將牠暫時安置到嘉義市動物收容所，將連繫屏科大是否願意收容，若無法收容，會擇期野放到山區。