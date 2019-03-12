親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

中共軍機海南失事釀2死 民眾驚吼：飛機掉下來了！

柯P參選助攻小英？過去三強鼎立是誰得利？

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

一隻台灣獼猴公猴把嘉義市當牠的運動場，曾被通報出沒在城隍廟、蘭潭環潭公路、忠義橋畔、後湖工業區等，嘉義市玩透透，人猴鬥智過招無數回，靈活公猴總是略勝一籌。這隻公猴今天清晨闖進南興國中校園，校方通報嘉義市政府農牧科人員協助，獸醫以麻醉吹箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰，將牠扭送動物收容所。

建設處農牧科人員何宗禧說，這隻公猴至少10歲，7年前開始和牠交手，第一次接觸是在嘉義城隍廟附近民宅外牆，當時接獲通報很訝異，不解台灣獼猴為何闖進人聲鼎沸的鬧區，當時雖有準備吹箭，但找不到適當時機出手，只好放牠一馬。

相隔約2年後，有民眾通報公猴出現在嘉義市大雅路竹居茶樓附近民宅，當時忙了2天，最後無功而返。再1年後，公猴跑到蘭潭國小旁民宅，住了將近1周，市府農牧科人員天天到場和牠「搏感情」，也記錄習性，誘捕籠外以藤類植物覆蓋，加上香蕉誘食，公猴只吃籠外香蕉，似乎知道籠內香蕉有詐沒上當，欺敵策略失敗。

公猴之後又陸續出現在嘉義國中、崇仁護校、文財殿、忠義橋、後湖工業區等處，活動範圍大，但從頭到尾孤伶伶一隻，不見同伴。獸醫研判，這隻公猴應該是落敗猴王或想篡位失利的公猴，才被趕離猴群，獨自在外討生活。

今天上午7時50分許，嘉義市南興國中通報校園內有獼猴現蹤，市府農牧科人員到場時，猴子已逃之夭夭，學校下課時段，學生也幫忙找猴子，但公猴不見蹤影，獸醫等人沿途訪查，終於在南興公園對面3樓民宅屋頂找到牠。

「果然又是牠！」獸醫等人和這隻公猴交手經驗豐富，現場按兵不動先觀察一陣子，確認牠應該走累了，暫時不會再移動，遂向民宅借道上3樓，相距約2、3公尺時，趁牠轉身不注意時，吹箭馬上發射，公猴中箭後，氣呼呼地拔掉身上的吹箭，跑到隔壁民宅的冷氣室外機上方休息，不久便沉沉睡去。

獸醫等人見牠已無力反抗，上前為牠做檢查，確認身體健康良好，將牠暫時安置到嘉義市動物收容所，將連繫屏科大是否願意收容，若無法收容，會擇期野放到山區。

何宗禧說，這隻公猴的「流亡生活」相當精彩，足跡踏遍嘉義市區，曾在清晨、下午、夜晚等時段出任務圍捕，對這隻奸詐的獼猴「恨得牙癢癢的」，如今終於解決心腹大患，應該可以平靜一陣子。

這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，...
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，坐姿俏皮可愛，被民眾拍下來PO上網，網友討論熱烈，有人留言「是台灣電力公司特派的巡線員嗎」、「不怕觸電嗎？」圖／綠豆嘉義人提供
分享
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，...
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，坐姿俏皮可愛，被民眾拍下來PO上網，網友討論熱烈，有人留言「是台灣電力公司特派的巡線員嗎」、「不怕觸電嗎？」圖／綠豆嘉義人提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，...
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，坐姿俏皮可愛，被民眾拍下來PO上網，網友討論熱烈，有人留言「是台灣電力公司特派的巡線員嗎」、「不怕觸電嗎？」圖／綠豆嘉義人提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，...
這隻台灣獼猴去年10月間出現在嘉義基督教醫院附近，牠疑似走累了，坐在電杆上休息，坐姿俏皮可愛，被民眾拍下來PO上網，網友討論熱烈，有人留言「是台灣電力公司特派的巡線員嗎」、「不怕觸電嗎？」圖／綠豆嘉義人提供
分享
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以...
這隻調皮的台灣獼猴公猴，足跡踏遍嘉義市各角落，牠今天清晨闖進南興國中校園，獸醫以麻醉催箭讓牠暈倒才就擒，結束這場纏鬥7年的人猴大戰。圖／讀者提供
分享

台灣獼猴獸醫香蕉
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

年產值逾億元 台南將軍蘆筍上市

2019-03-12 16:26

雲林口湖一年產6千噸台灣鯛 養殖業者盼推漁電共生

2019-03-12 16:31

藍營率眾抗議房屋稅 黃偉哲：懷疑有立委選舉動機

2019-03-12 16:05

阿里山百年櫻王滿開 森鐵花季加開檜木車廂

2019-03-12 14:21

房衫軍抗議 台南市府爆衝突

2019-03-12 14:17

追悼畢耀遠神父 李進勇：他是台灣的珍貴資源

2019-03-12 14:17

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

環球科大二手書籍免費贈 10年送出8千冊

2019-03-12 13:39

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36

烘焙坊進駐嘉基 麵包類7折

2019-03-11 23:56

雲林免費子宮頸癌疫苗 提前國一開打

2019-03-11 23:53

新港椒農：盼政府打開日本市場

2019-03-11 23:47

新港甜椒 外銷新加坡5.7噸

2019-03-11 23:41

雲林拚垃圾減量 辦比賽獎勵

2019-03-11 23:37

嘉市輔具資源中心 讓愛延伸循環

2019-03-11 23:30

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

嘉縣照顧者互助中心成立 6據點紓壓

2019-03-11 23:24

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

嘉義市愛心牌輔具有溫度 撫慰行動不便者的心

2019-03-11 21:22

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14
看更多

熱門文章

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

張麗善違規幫學生打疫苗 雲林縣衛生局依法開罰

2019-03-12 13:41

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

違規車停專找巷弄開單 桃園警方：檢舉魔人不斷檢舉

2019-03-12 14:04

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

高雄火鍋「可利亞」博愛店關門 業者：房東收回蓋大樓

2019-03-12 14:40

顏清標的帥二子和正妹已育有二子女 本周日補請喜宴

2019-03-12 14:01

影／整個嘉義市都是牠的運動場 人猴大戰7年終落幕

2019-03-12 15:27

影／基隆愛三路水溝噴惡臭美食倒胃口 元兇是大樓汙水

2019-03-12 15:05

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

衛生局長張耀懋3進市府 黃敏惠：民主城市 用人唯才

2019-03-12 12:32

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48

流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46

台中帥哥正妹警職麻豆想婚了！ 東京鐵塔熄燈浪漫求婚

2019-03-12 15:55

台中2020立委選舉 藍綠啟動布局

2019-03-11 23:20

2020立委／藍營竹縣5搶2 竹市6人爭

2019-03-11 23:58

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

「生命之樹」 屏東書院繼續發光

2019-03-12 00:05

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

台中榮總院長親自為患者推輪椅 民眾叫好：接地氣

2019-03-12 11:26

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

2019-03-12 00:47

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36

左營舊城 200年前水關出土

2019-03-11 22:50

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

台中免費公車改人次補助 業者叫好

2019-03-11 23:12

韓國瑜急：地下箱涵上萬破洞

2019-03-12 00:03

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

高雄這座宮廟入軍營遶境 總統蔡英文到場剪綵

2019-03-12 12:14

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top