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台南房衫軍抗議 市府：房屋稅朝輕稅施行

2019-03-12 15:50中央社 台南12日電

國民黨台南市議會黨團不滿台南市長黃偉哲承諾凍漲調高81%的房屋稅率跳票，今天帶著大批民眾到市府抗議。副市長王時思對此回應指出，市府規劃於今年7月1日起凍漲，符合承諾。

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝與前立委高思博上午帶著黨團議員，與大批穿著黃色「房衫軍」抗議T恤、頭上綁黃色布條的民眾，從台南市議會集結出發，一路喊抗議口號，走到台南市政府永華市政中心。

警方動員在市府門口組成維安人牆，抗議群眾一度衝過警方人牆，但仍被擋在市府玻璃大門前。因黃偉哲上午不在市府，最後由副市長許育典、秘書長方進呈、財稅局長陳柏誠出面接受陳情書。

蔡育輝表示，黃偉哲選前承諾凍漲，上任後卻跳票，今天要讓市府聽見積怨已深的民意。但市府還緊閉大門，派出警力阻擋。抗議的三項訴求是取消房屋稅回溯15年、調降房屋稅、凍漲108年漲幅高達81%的房屋稅。

台南市副市長王時思隨後召開記者會表示，包括黃偉哲在內的多名市府官員已向議會說明，房屋稅是朝輕稅方向施行。每3年召開一次的不動產評價委員會預定於3月19日召開，不管是議會及議員個人訴求，都已列入這次的議程。委員會成員除了市府代表，還有議會代表及專家，會議結果可審慎樂觀期待。

王時思表示，房屋稅凍漲已是共識，問題是在於從去年7月1日起算，或是今年7月1日凍漲。因為去年7月1日起至今已有很多房屋交易發生，以現有房屋稅率基礎計算，要回溯是有困難的。從今年7月1日起算，也是實現黃偉哲就任後朝凍漲方向去做的承諾。

她說，法律授權3年才可以議定一次房屋標準單價，去年沒有在此次評定委員會的授權範圍，市府希望在合法程序下執行房屋稅輕稅的政策跟措施。另外，房屋稅有稅賦公平性的意義，社會上有很多年輕人連房屋都沒有，在賦稅公平性上還是要考量，希望市民可以理解。

黃偉哲國民黨高思博
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