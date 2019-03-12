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流浪狗群聚居民恐慌 防疫人員誘捕被恐嚇「會下地獄」

2019-03-12 13:12聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

流浪動物零安樂死實施後，動物收容、人犬衝突問題一觸即發，雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起附近民眾恐慌，斗六棒球場附近有民眾拍下近10隻流浪狗結群畫面，希望相關單位重視，以免發生人被狗咬傷事件。

斗六棒球場附近常有民眾運動，但去年開始常見10多隻流浪狗群聚，讓當地居民相當恐慌，偶爾成群流浪狗會追著路過民眾或騎士，人犬衝突一觸即發，雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，當地有居民（愛媽）固定餵養流浪動物，造成流浪狗群聚，經過調查，約有15隻流浪狗聚集。

廖培志表示，防疫人員獲報後，曾以吹箭捕捉流浪狗，愛媽又來認養回去，也曾經布置誘捕籠誘捕，卻被民眾放走，甚至破壞誘捕籠、在誘捕籠上貼著「捕狗之人會下地獄」紙條，讓防疫人員很兩難。

防疫所技正鄭安國說，防疫所與當地居民、里長召開數次協調會，仍沒有具體結論，餵養流浪狗的愛心人士認為法律沒有限制她不能餵養，防疫人員也為此疲於奔命。

雲林縣在流浪動物零安樂死實施前全年人犬衝突通報案件約2千多件，去年爆增到4584件，今年一月則有484件，因動保園區興建案遭居民反對停滯不前，目前僅能委託代養場協助收容流浪動物，目前已收容約400隻。

廖培志語重心長表示，實在沒有辦法再增加收容數量，目前只能透過免費為毛小孩結紮計畫，減少毛小孩數量持續激增，流浪動物若沒有人固定餵養，就會減少群聚機會，他呼籲定期在戶外餵養流浪動物的愛心人士，「愛牠就不要讓牠在外流浪」，可以領養回家照顧，也可避免流浪動物群聚造成人犬衝突。

雲林縣關懷動物協會理事長黃瓊芳說，照顧流浪動物應該要先誘捕結紮，愛心人士既然要餵養，就應負起相關責任，防疫所有提供免費結紮，可以多加宣傳，讓愛心人士結紮。

雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後...
雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後進行誘捕，竟有人在誘捕籠上貼著「捕狗之人會下地獄」紙條恐嚇。圖／民眾提供
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雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後...
雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後進行誘捕，竟有人在誘捕籠上貼著「捕狗之人會下地獄」紙條恐嚇。圖／民眾提供
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雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後進行誘捕，竟有人在誘捕籠上貼著「捕狗之人會下地獄」紙條恐嚇。圖／民眾提供
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雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後...
雲林縣多處地區因愛心人士餵食流浪狗，導致流浪狗群聚，引起居民恐慌，防疫人員獲報後進行誘捕，竟有人在誘捕籠上貼著「捕狗之人會下地獄」紙條恐嚇。圖／民眾提供
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流浪狗流浪動物愛心
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