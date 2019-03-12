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在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

「貨出去，錢進來」！是今年選舉最夯的口號，台南第二選區立委補選打得激烈，甚至該區最富盛名的麻豆文旦，也成為候選人角力攻防的議題，國民黨候選人謝龍介引進50貨櫃的訂單，還和行政院前院長賴清德連日來陪同民進黨候選人郭國文拜票時，猛批「麻豆文旦賣不出去」是造謠，麻豆文旦訂單成攻防戰，主要是有這些原因。

麻豆柚農對麻豆文旦外銷訂單並沒有一頭熱，陳姓柚農就點出關鍵，和虱目魚和鳳梨外銷不一樣，麻豆文旦是越老欉越好吃，價格也越高，不可能接到訂單再去種，而老欉文旦通常很好賣，早就被預訂一空，不可能簽訂「一貨櫃」、「一貨櫃」的賣。

不過，麻豆文旦也不是沒有產銷的問題，出面代表與通路商簽契約的王姓柚農就說，因雜糧收益不高，很多農民改種麻豆文旦，麻豆文旦產量年年增加，去年加上水災影響，又必須在中秋節前銷出，出現「卡卡」情況，才會憂心希望有人幫忙外銷。

但麻豆文旦要5年以上才能收成，10年以下的口感不是普遍都好吃，這些新欉文旦進入市場後，若沒有做好市場區隔，就有可能影響行情，或是拿劣質文旦充當麻豆文旦，所以有候選人提出為麻豆文旦爭取多少外銷訂單時，才會有柚農質疑要求出具訂單規格及價格。

台南立委補選，國民黨候選人謝龍介為了保證麻豆文旦訂單的真的，還到麻豆代天府下跪立誓，通路商和柚農都下跪立誓，對手民進黨郭國文仍質疑是「政治訂單」、「紅色訂單」，自稱最強村姑三代是麻豆柚農的無黨籍候選人陳筱諭甚至虧謝龍介賣麻豆文旦是外行。

其實農會和柚農都很認同「為農產品找出路」，要提前因應增加多元行銷管道才能疏解產銷的壓力，但也要顧好麻豆文旦品牌形像，畢竟選舉只是一時的，為農民建立穩定健全的產銷機制才是真正造福農民。台南栽種「麻豆文旦」面積約1100公頃，光是麻豆區就佔800多公頃，麻豆等於是麻豆文旦的代名詞，年創造產值近10億元。

行政院前院長賴清德（右）為民進黨候選人郭國文賣力輔選，強力回擊謝龍介對於農漁產品...
行政院前院長賴清德（右）為民進黨候選人郭國文賣力輔選，強力回擊謝龍介對於農漁產品銷不出去是造謠。圖／郭國文總部提供
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台南第二選區立委補選，國民黨候選人謝龍介強打農漁產行銷。記者吳淑玲／攝影
台南第二選區立委補選，國民黨候選人謝龍介強打農漁產行銷。記者吳淑玲／攝影
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文旦農民謝龍介
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