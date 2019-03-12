親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

微軟告鴻海 郭台銘怒批：顯然心虛、詐取不當專利保護費

在對岸任人大、政協、無薪代表算當官？陸委會超少開罰

螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣螢火蟲季4至6月璀璨登場，文化觀光局搶先推出「慢遊嘉義．螢向新世界」開幕活動，4月3日在竹崎鄉圓潭自然生態園區，安排螢火蟲專家吳加雄博士趣味分享、「阮劇團」互動小劇場、限量預約古道導覽及手作紙藝、植栽竹藝、植物槌染體驗活動，邀請大小朋友一起來「嘉」與成群「光精靈」慢遊山城，讓點點螢光帶您「螢」向新世界。

文觀局指出，全世界記載螢火蟲約2000種，農委會林務局統計，台灣約56種，台灣常見是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢.等，大阿里山區就有40幾種。

童謠吟唱「火金姑來食茶，茶燒燒食根蕉，根蕉冷冷，食龍眼，龍眼愛撥殼，換來食藍菝仔，藍菝仔全全籽，害阮食一下落喙齒，害阮食一下落喙齒。」火金姑就是螢火蟲，生物學上屬鞘翅目螢科，夜晚在野外像一盞盞小燈籠在空中飛舞，詩情畫意。

文觀局說，嘉縣好山好水，孕育山城螢光閃爍生態特殊景觀，今年除開幕活動、地方特色體驗，FB粉絲專頁特別放送「賞螢秘境」，推出「山城賞螢好攝地票選」活動，參與投票者還可抽住宿卷及特色伴手禮，活動期間4月1日至5月20日。

活動期間住宿梅山鄉瑞里村、瑞峰村、竹崎鄉金獅村、仁壽村、光華村合法旅宿，免費體驗山城古道導覽及在地職人手作(10人成行)；另4、5月在瑞里、瑞峰、圓潭及光華辦4場特色季節活動(螢之茶、螢之食、螢之自然、螢之五星)。

相關資訊請上文觀局網站或加入「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁，相關連結：FB粉絲專頁「慢遊嘉義」 - https://www.facebook.com/meishanfestival/。文化觀光局- http://www.tbocc.gov.tw/

嘉義縣梅山鄉瑞里新興的賞螢秘境茶壺民宿。圖／林琮偉提供
嘉義縣梅山鄉瑞里新興的賞螢秘境茶壺民宿。圖／林琮偉提供
分享
嘉義縣梅山鄉瑞里村螢火蟲螢光晚會生態美景。圖／郭芳谷提供
嘉義縣梅山鄉瑞里村螢火蟲螢光晚會生態美景。圖／郭芳谷提供
分享
嘉義縣梅山鄉瑞里圓潭自然生態園區螢火蟲螢光晚會生態美景。圖／郭芳谷提供
嘉義縣梅山鄉瑞里圓潭自然生態園區螢火蟲螢光晚會生態美景。圖／郭芳谷提供
分享

螢火蟲賞螢瑞里
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

烘焙坊進駐嘉基 麵包類7折

2019-03-11 23:56

雲林免費子宮頸癌疫苗 提前國一開打

2019-03-11 23:53

新港椒農：盼政府打開日本市場

2019-03-11 23:47

新港甜椒 外銷新加坡5.7噸

2019-03-11 23:41

雲林拚垃圾減量 辦比賽獎勵

2019-03-11 23:37

嘉市輔具資源中心 讓愛延伸循環

2019-03-11 23:30

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

嘉縣照顧者互助中心成立 6據點紓壓

2019-03-11 23:24

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

嘉義市愛心牌輔具有溫度 撫慰行動不便者的心

2019-03-11 21:22

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14
看更多

熱門文章

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

基隆港有老鷹 還有信天翁

2019-03-11 23:34

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

台東建築師林坤層愛鷹失蹤 網軍大神展威1天尋回

2019-03-11 22:35

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

高雄3校老榕樹 獲選2018百年最美校樹

2019-03-12 07:48

為何謝龍介賣麻豆文旦要下跪發誓 柚農點出關鍵

2019-03-12 10:19

雙十公車將上路 大台中交通大降價

2019-03-11 19:16

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

堅持麻辣滋味 平價小吃創1小時賣百碗商機

2019-03-12 09:01

北市基隆路地下道 下班尖峰即日起管制

2019-03-11 23:38

影／卡關3年陽大護理之家幸福開張 空間寬敞比照五星飯店

2019-03-11 17:33

台灣貨出去！國內知名超市與日本三重縣食材交流

2019-03-12 07:46

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

屏東喜事連連 潘孟安：珍奶、鹹鴨蛋進軍日本

2019-03-11 17:07

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

豐原高商男排6連冠議員臉書分享 魯肉飯店馬上優惠學生

2019-03-11 21:24

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

台中2020立委選舉 藍綠啟動布局

2019-03-11 23:20

胡木源連升二級任國安局副局長 侯友宜：警界第一人

2019-03-12 00:47

台南力爭「事業廢棄物不進焚化爐」

2019-03-11 23:27

綠批雙十公車兌現遙遙無期 盧秀燕：預算足讓業者信任

2019-03-11 21:24

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top