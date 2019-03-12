螢光晚會開始了！ 嘉義縣螢火蟲季下月璀璨登場

2019-03-12 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣螢火蟲季4至6月璀璨登場，文化觀光局搶先推出「慢遊嘉義．螢向新世界」開幕活動，4月3日在竹崎鄉圓潭自然生態園區，安排螢火蟲專家吳加雄博士趣味分享、「阮劇團」互動小劇場、限量預約古道導覽及手作紙藝、植栽竹藝、植物槌染體驗活動，邀請大小朋友一起來「嘉」與成群「光精靈」慢遊山城，讓點點螢光帶您「螢」向新世界。

文觀局指出，全世界記載螢火蟲約2000種，農委會林務局統計，台灣約56種，台灣常見是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢.等，大阿里山區就有40幾種。

童謠吟唱「火金姑來食茶，茶燒燒食根蕉，根蕉冷冷，食龍眼，龍眼愛撥殼，換來食藍菝仔，藍菝仔全全籽，害阮食一下落喙齒，害阮食一下落喙齒。」火金姑就是螢火蟲，生物學上屬鞘翅目螢科，夜晚在野外像一盞盞小燈籠在空中飛舞，詩情畫意。

文觀局說，嘉縣好山好水，孕育山城螢光閃爍生態特殊景觀，今年除開幕活動、地方特色體驗，FB粉絲專頁特別放送「賞螢秘境」，推出「山城賞螢好攝地票選」活動，參與投票者還可抽住宿卷及特色伴手禮，活動期間4月1日至5月20日。

活動期間住宿梅山鄉瑞里村、瑞峰村、竹崎鄉金獅村、仁壽村、光華村合法旅宿，免費體驗山城古道導覽及在地職人手作(10人成行)；另4、5月在瑞里、瑞峰、圓潭及光華辦4場特色季節活動(螢之茶、螢之食、螢之自然、螢之五星)。