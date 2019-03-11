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嘉市輔具資源中心 讓愛延伸循環

2019-03-11 23:30聯合報 記者王慧瑛／嘉義市報導

嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的推車送給一名多重障礙女童，讓她代步用。 圖／嘉義市...
嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的推車送給一名多重障礙女童，讓她代步用。 圖／嘉義市輔具資源中心提供
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嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的電動代步車送給行動不便的邱姓果農，方便他進果園工作...
嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的電動代步車送給行動不便的邱姓果農，方便他進果園工作。 圖／嘉義市輔具資源中心提供
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嘉義市輔具資源中心成立16年，蒐集來自四面八方的愛心輔具，方便臨時有輔具需求的市民免費申借，最長可借半年，借用率第一名是輪椅，每到年節前旺季，120部輪椅供不應求，輔具中心呼籲民眾將家中堪用卻不再用的輔具捐出，讓愛心延伸。

嘉義市輔具資源中心主任盧佳吟說，只要使用者、借用者戶籍在嘉義市，便能向輔具中心申借需要的輔具，包括輪椅、枴杖、助行器、便盆椅等，一期3個月，最多免費借2期。許多縣市的輔具中心採使用者付費，會酌收租金，嘉市目前仍是免費，僅收押金，歸還時全額退費。

除將輔具借給市民，輔具資源中心也會視個案需求，將獲贈的電動代步車等特殊輔具媒合送給經濟弱勢但有迫切需求的身障者，方便他們外出、工作，也能融入社會。

多數輔具都是「愛心牌」，許多是家中長輩凋零後，輪椅等輔具不再使用，捐給輔具中心，工作人員清理、消毒後，讓有需要的市民免費借用。

民眾向嘉義市輔具資源中心借用輪椅，工作人員指導如何操作使用。 圖／嘉義市輔具資源...
民眾向嘉義市輔具資源中心借用輪椅，工作人員指導如何操作使用。 圖／嘉義市輔具資源中心提供
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也有民眾大方捐贈全新輔具，盧姓女子曾向輔具中心借輪椅陪母親就醫，深刻感受到愛心輔具的便利性，母親過世後，她買12部輪椅捐給中心，嘉惠有需要的家庭。

盧佳吟說，每到農曆年前夕，許多住安養機構的長輩被接回家小住，家屬會向中心借輪椅，120部輪椅常借用一空，加上每年持續有老舊輪椅淘汰，期盼有更多愛心輪椅加入服務行列，讓愛轉動。

嘉義市輔具資源中心工作人員整理民眾捐贈的電動照護床，讓愛循環。 圖／嘉義市輔具資...
嘉義市輔具資源中心工作人員整理民眾捐贈的電動照護床，讓愛循環。 圖／嘉義市輔具資源中心提供
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