親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57聯合報 記者卜敏正╱即時報導

「照顧長輩，壓力真的很大！」嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心，今天舉辦聯合成立儀式，民雄鄉達觀寒舍咖啡負責人童泳松，長期照顧高齡父母，感受沉重負擔，為幫助家庭照顧者，不僅提供場地成立「相放伴咖啡館」，還自費百餘萬購2輛遊覽車變身卡拉OK，無償提供照顧者使用。

嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、新港鄉長林茂盛、中埔鄉長李碧菁、溪口鄉長孫維聰，及中正大學、稻江科技暨管理學院等家庭照顧據點代表，今天都到民雄鄉達觀寒舍咖啡，出席「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心」聯合成立活動，正式宣告嘉義縣家庭照顧資源網完成升級。

翁章梁表示，嘉義縣老人人口數約9萬7000餘人，佔嘉義縣總人口數近2成，長照人數約2萬3000餘人，不僅照顧者壓力大，老老照顧者比比皆是，「家庭照顧者互助資源整合中心」成立，就是為了減輕照顧者壓力，嘉義縣今年已完成18鄉鎮市6區據點，希望能透過個案管理、喘息服務等方案，減輕照顧者壓力。

達觀寒舍咖啡負責人童泳松說，過去長期照顧家中高齡父母，工作排休就是帶父母就醫，還要關心工作、照顧家中幼子，壓力真的很大，當時每到夜晚幾乎睡不著覺，總覺得被照顧壓力壓到喘不過氣。

他說，日前得知中正大學及縣政府，有意成立照顧者互助資源整合中心，他的咖啡館剛好有場地，立即決定協助設立「相放伴咖啡館」，並自費購買2輛遊覽車，改裝成卡拉OK，無償提供照顧者使用，希望照顧者空間，能到這裡喝杯咖啡，並透過社工提供更多幫助。

嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心，今天舉行聯合成立活動。記者卜敏正／攝影
嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心，今天舉行聯合成立活動。記者卜敏正／攝影
分享
童泳松深刻體會照顧者辛苦，購買遊覽車改成卡拉OK助紓壓。記者卜敏正／攝影
童泳松深刻體會照顧者辛苦，購買遊覽車改成卡拉OK助紓壓。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣6處家庭照顧者互助資源整合中心，今天成立。記者卜敏正／攝影
嘉義縣6處家庭照顧者互助資源整合中心，今天成立。記者卜敏正／攝影
分享
嘉義縣長翁章梁等人今天參觀童泳松的遊覽車卡拉OK。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁等人今天參觀童泳松的遊覽車卡拉OK。記者卜敏正／攝影
分享
童泳松深刻體會照顧者辛苦，購買遊覽車改成卡拉OK助紓壓。記者卜敏正／攝影
童泳松深刻體會照顧者辛苦，購買遊覽車改成卡拉OK助紓壓。記者卜敏正／攝影
分享

咖啡館寒舍翁章梁
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

鞋廠學徒起家 他創自有運動品牌

2019-03-10 23:52

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

採文旦認識另一半 柚園結婚

2019-03-10 23:46

853人對弈 日本棋聖來指導

2019-03-10 23:39

雲145線木棉花開 搶拍最美公路險象環生

2019-03-10 23:34

嘉義最盛大藝術節慶草草戲劇節 進場人次持續成長

2019-03-10 19:45

愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44

雲林縣府即日起至15日 開放補申報大蒜種植面積

2019-03-10 18:45

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

木工金牌青年得主不害怕改變 勉國高中生趁年輕多涉獵

2019-03-10 17:36

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

雲林西螺福天宮路關牌 記錄93年前進香路線

2019-03-10 16:27
看更多

熱門文章

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

「點亮十三層遺址」 新北瑞芳里長出點子

2019-03-11 00:19

1鄉5火車站 竹縣橫山獨特風光

2019-03-10 23:42

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

燈會照出窘境 爭取高鐵、高捷 屏東聲聲盼

2019-03-10 23:43

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

台中社宅邀名師設計 增互動功能…申請秒殺

2019-03-10 23:39

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

高市主要路口 全天候紅綠燈

2019-03-10 23:44

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

台中東區尚武段社宅動工 111年完工

2019-03-10 23:37

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

花圈求婚如願 動員6輛拖車頭娶回家

2019-03-10 23:31

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top