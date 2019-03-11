影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



「照顧長輩，壓力真的很大！」嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心，今天舉辦聯合成立儀式，民雄鄉達觀寒舍咖啡負責人童泳松，長期照顧高齡父母，感受沉重負擔，為幫助家庭照顧者，不僅提供場地成立「相放伴咖啡館」，還自費百餘萬購2輛遊覽車變身卡拉OK，無償提供照顧者使用。

嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長何嘉恒、新港鄉長林茂盛、中埔鄉長李碧菁、溪口鄉長孫維聰，及中正大學、稻江科技暨管理學院等家庭照顧據點代表，今天都到民雄鄉達觀寒舍咖啡，出席「嘉義縣家庭照顧者互助資源整合中心」聯合成立活動，正式宣告嘉義縣家庭照顧資源網完成升級。

翁章梁表示，嘉義縣老人人口數約9萬7000餘人，佔嘉義縣總人口數近2成，長照人數約2萬3000餘人，不僅照顧者壓力大，老老照顧者比比皆是，「家庭照顧者互助資源整合中心」成立，就是為了減輕照顧者壓力，嘉義縣今年已完成18鄉鎮市6區據點，希望能透過個案管理、喘息服務等方案，減輕照顧者壓力。

達觀寒舍咖啡負責人童泳松說，過去長期照顧家中高齡父母，工作排休就是帶父母就醫，還要關心工作、照顧家中幼子，壓力真的很大，當時每到夜晚幾乎睡不著覺，總覺得被照顧壓力壓到喘不過氣。