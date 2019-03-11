嘉義市愛心牌輔具有溫度 撫慰行動不便者的心

2019-03-11 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市輔具資源中心成立16年，蒐集來自四面八方的愛心輔具，方便臨時有輔具需求的市民免費申借，最長可借半年，借用率第一名是輪椅，每到年節前旺季，120部輪椅供不應求，輔具中心呼籲民眾將家中堪用卻不再用的輔具捐出，愛心無限延伸，也讓冰冷的輔具展現溫度。

嘉義市輔具資源中心主任盧佳吟說，只要使用者、借用者戶籍在嘉義市，便能向輔具中心申借需要的輔具，包括輪椅、拐杖、助行器、便盆椅等，一期為3個月，最多免費借用2期。許多縣市的輔具中心採使用者付費原則，會酌收租金，嘉義市目前仍是免費，僅酌收押金，歸還時，全額退費。

除將輔具借用給市民，輔具資源中心也會視個案需求，將獲贈的電動代步車等特殊輔具媒合送給經濟較弱勢，卻有迫切需求的身障者，方便他們外出、工作等，也能融入社會。

多數輔具都是「愛心牌」，許多是家中長輩凋零後，輪椅等輔具不再使用，遂捐贈給輔具中心，工作人員清理、消毒後，讓有需要的市民免費借用。

也有民眾大方捐贈全新輔具，嘉義市盧姓女子曾向輔具中心借輪椅陪母親就醫，在母親人生最後一段路，深刻感受到愛心輔具的便利性，母親過世後，她買12部輪椅捐給輔具中心，嘉惠有需要的家庭，傳為佳話。

盧佳吟談到，每到農曆年前夕，許多住安養機構的長輩被接回家小住，家屬會向輔具中心求助借用輪椅，120部輪椅常借用一空，加上每年持續有老舊輪椅淘汰，期盼有更多愛心輪椅加入服務行列，讓愛持續轉動，愛心輔具也能撫慰受傷者的心。