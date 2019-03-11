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嘉義市愛心牌輔具有溫度 撫慰行動不便者的心

2019-03-11 21:22聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市輔具資源中心成立16年，蒐集來自四面八方的愛心輔具，方便臨時有輔具需求的市民免費申借，最長可借半年，借用率第一名是輪椅，每到年節前旺季，120部輪椅供不應求，輔具中心呼籲民眾將家中堪用卻不再用的輔具捐出，愛心無限延伸，也讓冰冷的輔具展現溫度。

嘉義市輔具資源中心主任盧佳吟說，只要使用者、借用者戶籍在嘉義市，便能向輔具中心申借需要的輔具，包括輪椅、拐杖、助行器、便盆椅等，一期為3個月，最多免費借用2期。許多縣市的輔具中心採使用者付費原則，會酌收租金，嘉義市目前仍是免費，僅酌收押金，歸還時，全額退費。

除將輔具借用給市民，輔具資源中心也會視個案需求，將獲贈的電動代步車等特殊輔具媒合送給經濟較弱勢，卻有迫切需求的身障者，方便他們外出、工作等，也能融入社會。

多數輔具都是「愛心牌」，許多是家中長輩凋零後，輪椅等輔具不再使用，遂捐贈給輔具中心，工作人員清理、消毒後，讓有需要的市民免費借用。

也有民眾大方捐贈全新輔具，嘉義市盧姓女子曾向輔具中心借輪椅陪母親就醫，在母親人生最後一段路，深刻感受到愛心輔具的便利性，母親過世後，她買12部輪椅捐給輔具中心，嘉惠有需要的家庭，傳為佳話。

盧佳吟談到，每到農曆年前夕，許多住安養機構的長輩被接回家小住，家屬會向輔具中心求助借用輪椅，120部輪椅常借用一空，加上每年持續有老舊輪椅淘汰，期盼有更多愛心輪椅加入服務行列，讓愛持續轉動，愛心輔具也能撫慰受傷者的心。

嘉義市民若有借用需求，連繫可洽東區據點（05）2254844、西區中心（05）2858215。

嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的推車送給一名多重障礙女童，讓她做代步使用，減輕照顧...
嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的推車送給一名多重障礙女童，讓她做代步使用，減輕照顧者負擔。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的電動代步車送給行動不便的邱姓果農，方便他進果園工作...
嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的電動代步車送給行動不便的邱姓果農，方便他進果園工作。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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嘉義市輔具資源中心工作人員整理民眾捐贈的電動照護床，讓愛循環。圖／嘉義市輔具資源...
嘉義市輔具資源中心工作人員整理民眾捐贈的電動照護床，讓愛循環。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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嘉義市輔具資源中心工作人員指導民眾使用電動代步車。圖／嘉義市輔具資源中心提供
嘉義市輔具資源中心工作人員指導民眾使用電動代步車。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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民眾向嘉義市輔具資源中心借用輪椅，工作人員指導如何操作使用。圖／嘉義市輔具資源中...
民眾向嘉義市輔具資源中心借用輪椅，工作人員指導如何操作使用。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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罹患小兒麻痺的曾姓男子行動不便，嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的愛心輪椅送給他代步...
罹患小兒麻痺的曾姓男子行動不便，嘉義市輔具資源中心將民眾捐贈的愛心輪椅送給他代步使用。圖／嘉義市輔具資源中心提供
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