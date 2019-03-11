親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22聯合報 記者卜敏正╱即時報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，及雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣長翁章梁，今天中午與交通部長林佳龍，及各管理處同步視訊連線，舉辦種植蜜源植物活動，期盼營造紫斑蝶生存環境，也藉此吸引各類蝴蝶生態，減少地球汙染。

長期在嘉義縣追蹤蝴蝶、種植蜜源植物的陳良庸指出，阿里山光華社區山區、山羊古道都是小紫斑蝶飛行路線，種植高士佛澤蘭的確對蝴蝶有幫助；布袋高跟鞋教堂附近，可能有斯氏紫斑，但種植環境周邊若沒有防風林，風太大就不適合蝴蝶生長。

阿里山國家風景區管理處，今天在嘉義縣竹崎鄉光華社區，舉辦「情定阿里山-紫斑蝶護道之旅」，種植蜜源植物高士佛澤蘭，活動過程中並與交通部「營造紫斑蝶回家的路－2019年植樹節宣示記者會」，交通部觀光局所屬雲嘉南國家風景區管理處等單位視訊連線，共同宣誓維護紫斑蝶棲地決心。

阿管處長馬惠達表示，蝴蝶是自然生態中很重要的生態指標，嘉義縣竹崎鄉光華社區不僅為白面鼯鼠、螢火蟲、鯝魚及蕈光菇等生態棲息地，去年開始有小紫斑蝶，罕見自八掌溪源頭經過光華社區，相信在水源、蜜源植物充足條件下，光華社區將成為紫斑蝶越冬重要棲地。

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午同時在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦「仙履奇緣與蝶共舞」，嘉義縣長翁章梁、雲管處長徐振能，行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚、布袋鎮長陳鳳梅、嘉義縣議員蔡瑋傑等人，共同栽種馬纓丹、白水木、仙丹花等共500多株蜜源植物。

翁章梁表示，很高興能和交通部長林佳龍連線，一起參加植樹節活動，透過種樹讓小孩從小培養愛樹觀念，也期望高跟鞋教堂種的植物能越來越漂亮。

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動。...
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動。圖／嘉義縣府提供
分享
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動，...
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動，嘉義縣長翁章梁、雲管處長徐振能等人共同植樹。圖／嘉義縣府提供
分享
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動，...
雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦種植蜜源植物活動，嘉義縣長翁章梁、雲管處長徐振能等人共同植樹。圖／嘉義縣府提供
分享
阿管處長馬惠達帶領眾人，在嘉義縣竹崎鄉光華社區，種植蜜源植物高士佛澤蘭。圖／阿管...
阿管處長馬惠達帶領眾人，在嘉義縣竹崎鄉光華社區，種植蜜源植物高士佛澤蘭。圖／阿管處提供
分享
阿管處長馬惠達帶領眾人，在嘉義縣竹崎鄉光華社區，種植蜜源植物高士佛澤蘭。圖／阿管...
阿管處長馬惠達帶領眾人，在嘉義縣竹崎鄉光華社區，種植蜜源植物高士佛澤蘭。圖／阿管處提供
分享

高跟鞋教堂紫斑蝶國家風景區
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／照顧者壓力大 他買2遊覽車改成卡拉OK助紓壓

2019-03-11 21:57

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

鞋廠學徒起家 他創自有運動品牌

2019-03-10 23:52

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

採文旦認識另一半 柚園結婚

2019-03-10 23:46

853人對弈 日本棋聖來指導

2019-03-10 23:39

雲145線木棉花開 搶拍最美公路險象環生

2019-03-10 23:34

嘉義最盛大藝術節慶草草戲劇節 進場人次持續成長

2019-03-10 19:45

愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44

雲林縣府即日起至15日 開放補申報大蒜種植面積

2019-03-10 18:45

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

木工金牌青年得主不害怕改變 勉國高中生趁年輕多涉獵

2019-03-10 17:36

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

雲林西螺福天宮路關牌 記錄93年前進香路線

2019-03-10 16:27
看更多

熱門文章

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

彰縣1、2月固定桿取締交通違規 今年竟以倍數暴增

2019-03-11 19:48

「柯侯會」要建淡北快速道路 她酸：台北市花錢買塞車

2019-03-11 19:47

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

苗縣立委選舉藍軍幾成定局 陳超明、徐志榮選連任

2019-03-11 17:54

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

王浩宇要用筆桿抗中護台制北韓 網友：笑死人

2019-03-11 19:17

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

板橋大觀社區將拆遷 自救會闖退輔會噴漆抗議

2019-03-11 18:01

宜蘭土地銀行人行道塌陷 網友：金庫出入口？

2019-03-11 16:10

淡水機車地下道太危險 立委要求改善

2019-03-11 20:20

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

「點亮十三層遺址」 新北瑞芳里長出點子

2019-03-11 00:19

1鄉5火車站 竹縣橫山獨特風光

2019-03-10 23:42

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

燈會照出窘境 爭取高鐵、高捷 屏東聲聲盼

2019-03-10 23:43

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

大觀自救會突襲退輔會 噴漆反迫遷

2019-03-11 15:57

台中社宅邀名師設計 增互動功能…申請秒殺

2019-03-10 23:39

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

高市主要路口 全天候紅綠燈

2019-03-10 23:44

台中市兩里長出缺 4月底及5月初補選

2019-03-11 16:51

拜拜要預約！ 雲林縣這村200年來沒有廟

2019-03-11 14:22

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

台中東區尚武段社宅動工 111年完工

2019-03-10 23:37

竹市以綠林、草皮取代水泥廣場 打造「步行城市」

2019-03-11 14:12

影／叫賣餅乾想要有個家 「小愉兒」家園今天動土

2019-03-11 14:17

花圈求婚如願 動員6輛拖車頭娶回家

2019-03-10 23:31

幼童下田插秧腳「好冰」 體驗盤中飧粒粒皆辛苦

2019-03-11 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top