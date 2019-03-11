交通部要求風景區「招蜂引蝶」 各地廣種蜜源植物

2019-03-11 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



交通部觀光局阿里山國家風景區管理處，及雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣長翁章梁，今天中午與交通部長林佳龍，及各管理處同步視訊連線，舉辦種植蜜源植物活動，期盼營造紫斑蝶生存環境，也藉此吸引各類蝴蝶生態，減少地球汙染。

長期在嘉義縣追蹤蝴蝶、種植蜜源植物的陳良庸指出，阿里山光華社區山區、山羊古道都是小紫斑蝶飛行路線，種植高士佛澤蘭的確對蝴蝶有幫助；布袋高跟鞋教堂附近，可能有斯氏紫斑，但種植環境周邊若沒有防風林，風太大就不適合蝴蝶生長。

阿里山國家風景區管理處，今天在嘉義縣竹崎鄉光華社區，舉辦「情定阿里山-紫斑蝶護道之旅」，種植蜜源植物高士佛澤蘭，活動過程中並與交通部「營造紫斑蝶回家的路－2019年植樹節宣示記者會」，交通部觀光局所屬雲嘉南國家風景區管理處等單位視訊連線，共同宣誓維護紫斑蝶棲地決心。

阿管處長馬惠達表示，蝴蝶是自然生態中很重要的生態指標，嘉義縣竹崎鄉光華社區不僅為白面鼯鼠、螢火蟲、鯝魚及蕈光菇等生態棲息地，去年開始有小紫斑蝶，罕見自八掌溪源頭經過光華社區，相信在水源、蜜源植物充足條件下，光華社區將成為紫斑蝶越冬重要棲地。

雲嘉南濱海國家風景區管理處，今天中午同時在布袋高跟鞋教堂園區，舉辦「仙履奇緣與蝶共舞」，嘉義縣長翁章梁、雲管處長徐振能，行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長張慶鬚、布袋鎮長陳鳳梅、嘉義縣議員蔡瑋傑等人，共同栽種馬纓丹、白水木、仙丹花等共500多株蜜源植物。