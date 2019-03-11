紓緩照顧者身心壓力 嘉義縣開辦照顧換工

2019-03-11 20:12 中央社 嘉義縣11日電



嘉義縣高齡人口比率居全台之冠，為紓緩照顧者的身心壓力，縣府今天成立「家庭照顧者互助資源整合中心」，開辦類似時間銀行概念的「照顧換工」制度，招募社區換工員互助。

嘉義縣長翁章梁致詞表示，他有照顧年邁雙親的經驗，深切瞭解一個家庭照顧者的無助感，政府在長照2.0的執行過程中，絕對不能忽略照顧者承受的精神和生活上的壓力。

翁章梁說，縣府因此委託國立中正大學高齡跨域創新研究中心設立「家庭照顧者互助資源整合中心」，並開辦「照顧換工」制度。他說，唯有照顧者獲得最好的支持，才能落實中央的長照政策。

家庭照顧者互助資源整合中心計畫主持人中正大學社會福利系教授吳明儒說，「照顧換工」來自農業社會鄰里間互助採收農作物的「相放伴」概念。整合中心將招募民眾擔任「換工員」並詳細記載每名換工員能提供的服務，例如開車載人就醫、幫忙買菜、換燈泡等。

吳明儒表示，當照顧者有需要時，可向整合中心或嘉義縣6個據點提出申請，由社工協助尋找適合的換工員。照顧換工制度也參考瑞典「時間銀行」把時間變成貨幣的概念，換工員也可以將換工的時間，實體化為一張換工券，讓換工員彼此之間能互換服務。

他說，這項措施可透過互助、互惠、共同生產等方式，讓社區內有需求的雙方形成互助圈，也能即時、即地且有效識別和協助諸多待援家庭需求。

吳明儒指出，整合中心未來將連結在地團體或長照服務單位，辦理家庭照顧者各項專業知能訓練，並計畫建置「相放伴」咖啡館，成為換工互助分享的交流平台，希望家庭照顧者不再被照顧綑綁。