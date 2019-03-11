雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到汛期都必須預防性封橋，去年展開橋梁墊高工程，今天舉行通車典禮，當地居民可望擺脫淹水夢靨。

雲林縣長張麗善、水利署第五河川局秘書孔祥嘉、縣議員蔡東富、陳樹吉、王秋足、顏忠義、張庭綺、大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛等人今天扶著地方耆老鄉親走上三結橋，墊高後的橋樑將讓斗南、大埤兩地交通往來便利，也可望降低該地區淹水風險。

三結橋位於鄉道雲96線上，是斗南鎮明昌里及大埤鄉三結村往來的重要橋梁，原橋梁過低影響通水斷面，多年來一直是當地防洪及交通瓶頸，每到汛期都必須預防性封橋。

三結橋位於台78線通往中山高速公路交流道下，改建有其高度限制，經多次溝通協調後，最後決定在不影響高速公路的前提下，採堅固耐用鋼構技術，以鋼便橋方式提高橋身重建，提高通洪斷面，避免影響水流，減少淹水災情發生。

張麗善表示，每年汛期的防汛整備，是地方政府的第一要務，三結橋改善經費原本由縣府自籌2200萬元，後獲中央補助853萬元，感謝前縣長李進勇的努力，也感謝水利署考量地方財源有限，給予支援，盼中央地方持續合作，有效解決地方需求。