親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

涉性招待醜聞拖累BIGBANG 勝利自請退出演藝圈！

雲林大埤三結橋墊高今天通車 居民：盼擺脫淹水夢靨

2019-03-11 17:10聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到汛期都必須預防性封橋，去年展開橋梁墊高工程，今天舉行通車典禮，當地居民可望擺脫淹水夢靨。

雲林縣長張麗善、水利署第五河川局秘書孔祥嘉、縣議員蔡東富、陳樹吉、王秋足、顏忠義、張庭綺、大埤鄉長林森寶、斗南鎮長沈暉勛等人今天扶著地方耆老鄉親走上三結橋，墊高後的橋樑將讓斗南、大埤兩地交通往來便利，也可望降低該地區淹水風險。

三結橋位於鄉道雲96線上，是斗南鎮明昌里及大埤鄉三結村往來的重要橋梁，原橋梁過低影響通水斷面，多年來一直是當地防洪及交通瓶頸，每到汛期都必須預防性封橋。

三結橋位於台78線通往中山高速公路交流道下，改建有其高度限制，經多次溝通協調後，最後決定在不影響高速公路的前提下，採堅固耐用鋼構技術，以鋼便橋方式提高橋身重建，提高通洪斷面，避免影響水流，減少淹水災情發生。

張麗善表示，每年汛期的防汛整備，是地方政府的第一要務，三結橋改善經費原本由縣府自籌2200萬元，後獲中央補助853萬元，感謝前縣長李進勇的努力，也感謝水利署考量地方財源有限，給予支援，盼中央地方持續合作，有效解決地方需求。

立委劉建國表示，經過多次的淹水及多年來努力爭取改善經費，水利署、五河局的配合，中央與地方共同努力下完成三結橋改建，讓居民遠離淹水夢靨。

雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到...
雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到汛期都必須預防性封橋，去年展開橋梁墊高工程，今天舉行通車典禮，雲林縣長張麗善（左四）陪當地居民一起走上三結橋。記者陳雅玲／攝影
分享
雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到...
雲林縣大埤鄉三結橋是斗南鎮、大埤鄉往來的重要橋梁，但原橋梁過低，有淹水之虞，每到汛期都必須預防性封橋，去年展開橋梁墊高工程，今天舉行通車典禮，當地居民可望擺脫淹水夢靨。記者陳雅玲／攝影
分享

淹水水利署高速公路
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

影／嘉義甜椒外銷 嘉義農民：政府應打開日本市場

2019-03-11 16:30

影／雲嘉嘉南四縣市 智慧資安區域聯防啟動

2019-03-11 15:20

拚垃圾減量 雲林縣祭出獎金制度

2019-03-11 14:16

提早防護 雲林免費子宮頸癌疫苗國一開始施打

2019-03-11 14:14

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

鞋廠學徒起家 他創自有運動品牌

2019-03-10 23:52

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

採文旦認識另一半 柚園結婚

2019-03-10 23:46

853人對弈 日本棋聖來指導

2019-03-10 23:39

雲145線木棉花開 搶拍最美公路險象環生

2019-03-10 23:34

嘉義最盛大藝術節慶草草戲劇節 進場人次持續成長

2019-03-10 19:45

愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44

雲林縣府即日起至15日 開放補申報大蒜種植面積

2019-03-10 18:45

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

木工金牌青年得主不害怕改變 勉國高中生趁年輕多涉獵

2019-03-10 17:36

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

雲林西螺福天宮路關牌 記錄93年前進香路線

2019-03-10 16:27

林青霞母校社團國小60周年慶 請到96歲退休師

2019-03-10 15:47

雲林大型劍道比賽首度登場 92位好手同場練劍

2019-03-10 15:17

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46
看更多

熱門文章

罕見！大甲媽進入營區遶境祈福 旅長親自接轎

2019-03-10 20:01

潘恒旭與網友掀筆戰 韓國瑜說話了

2019-03-10 20:07

感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

影／她爆基隆議員有「小金庫」 提案自宮連署成案

2019-03-10 21:35

「ET外星人」草音雨中登場 韓國瑜李佳芬穿雨衣當觀眾

2019-03-10 20:52

影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

影／5千萬竹東台泥舊廠特色公園開工 9月可使用

2019-03-11 13:12

誰小時候有總統夢？ 韓國瑜笑問你說朱立倫嗎

2019-03-10 18:05

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

明星私校招生又爆 考生多一成看不出少子化

2019-03-10 19:40

竹田車站建站百年 穿越時空車票「要價」100年

2019-03-10 20:42

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

台灣最強生命力 撿拾馬路碎玻璃婦人最美

2019-03-10 20:54

中市議員批林佳龍山手線騙票 盧秀燕：錢出一半市民難接受

2019-03-11 16:30

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

車牌辨識未定檢即可告發 空品區二行程機車小心別受罰

2019-03-11 07:32

高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41

屏東最大就業博覽會來了 藥師月薪上看6.5萬元

2019-03-11 14:13

宜蘭鐵路高架化協調5項重大決議 終於跨出一大步

2019-03-11 14:49

台南市正統鹿耳門聖母廟 將斥資億元新建巨型牌樓

2019-03-11 11:49

2020立委國民黨內初選 新北首波公告永和、新店

2019-03-11 11:27

陳玉珍辦嘉年華催票 陳李大老現身力挺

2019-03-10 19:42

醫師畫家躲過空難開始畫佛像 現場揮毫畫韓國瑜超像

2019-03-11 14:33

桃園市議員擬換跑道 詹江村、黃敬平臉書談理念爭認同

2019-03-10 18:42

影／吃同食物校長老師沒事 豐原高中學生疑染諾羅

2019-03-11 10:04

北市局處首長來拜會 24名議員：僅個位數

2019-03-11 00:33

「點亮十三層遺址」 新北瑞芳里長出點子

2019-03-11 00:19

台中社宅邀名師設計 增互動功能…申請秒殺

2019-03-10 23:39

燈會照出窘境 爭取高鐵、高捷 屏東聲聲盼

2019-03-10 23:43

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

高市主要路口 全天候紅綠燈

2019-03-10 23:44

1鄉5火車站 竹縣橫山獨特風光

2019-03-10 23:42

國民黨桃園立委選戰開打 第三、五選區初選啟動

2019-03-11 16:16

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

西屯議員們請命 盧秀燕：任內動工打通市政路寬60米

2019-03-11 15:45

國民黨台中市黨部顏文正接主委 公告黨內立委初選事項

2019-03-11 11:23

星期人物／法律助基層 徐立信拚到議員

2019-03-10 23:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top