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台南瓜瓜園輔導農民創造多贏 獲馬英九稱讚

2019-03-11 15:23中央社 台南11日電

前總統馬英九今天到台南市新化區陪同國民黨台南市立委補選候選人謝龍介掃街拜票，並參訪瓜瓜園地瓜生態故事館。他說，瓜瓜園輔導農民模式創造多贏，值得成為學術研究個案。

馬英九上午首先到學甲慈濟宮參與廟方的贈匾儀式，與慈濟宮董事長王文宗一起贈送「同根同祖」匾額給中國大陸泉州麒麟山慈濟宮人員；連同一尊新開光的保生大帝神尊，讓對方迎回大陸。他接著轉往新化護安宮參香，短暫與民眾互動後，就與謝龍介一起進行車隊掃街拜票。拜票行程結束後，再到瓜瓜園地瓜生態故事館參訪。

瓜瓜園人員在簡報中指出，瓜瓜園從專業地瓜產銷班做起，與農民契作生產，再提供高品質原物料給超商、速食店等下游業者，並陸續開發37種地瓜系列產品。20多年來除了引進多種相關專業機具，也開始成為提供地瓜農民專業整合服務的企業，契作面積已擴大到100公頃。

馬英九表示，聽了簡報以後發現，瓜瓜園輔導農民模式是一個很好的個案研究，如果做成學術研究個案，不僅台灣可以用，在其他地方也可以適用。這次參訪吃了很多地瓜相關產品，發現都相當好吃，味道很好，也採購了很多要帶回去，對太太可以交代了。

謝龍介表示，瓜瓜園創新的做法為地瓜找到通路，農民的收入得以跟著提高，加入契作的農戶愈來愈多，已成為很好的農產行銷典範。他這次參與立委補選就是希望為農漁產品找出路，競選過程中很少提到政治，今天也是請馬英九來幫農民代言，希望讓銷售狀況更好，並帶動更多人願意投資農產業。

農民馬英九謝龍介
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