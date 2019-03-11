影／種植密度全台第一 嘉義瑞里紫藤花3月中下旬最美

2019-03-11 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義紫藤花季3月浪漫花開，紫藤花種植密度最高的梅山鄉瑞里村，沿著嘉166縣道都是紫藤賞花景點，地方業者表示，今年暖冬，166縣道79公里處部分景點2月底就開花，近日下雨、部分花謝，各景點花期漸緩，本周轉晴後，預定3月中下旬花開最美，遊客可規劃賞花行程。

嘉義縣梅山鄉瑞里村紫藤花種植密度為全台第一，每逢紫藤花開季節，紫色小花朵成串垂墜而下，一走進其中彷彿被紫色花海包圍，還可以聞到淡淡香氣，每年花季是許多遊客拍照打卡地點，也是FB、IG熱門打卡景點。

嘉義縣民宿協會理事長葉勝漢表示，今年部分景點3月初開花，近日下雨、氣候轉涼，花開漸緩，依照氣象預報本周轉晴、陽光露臉，預定3月中下旬花開最多，紫藤花花期約1個月左右，歡迎遊客到瑞里賞花。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，紫藤花季今年邁入第6年，瑞里紫藤在社區維護下，166縣道的3月像是染上紫彩般遍地綻放，縣府今年與交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會，及嘉義縣民宿發展協會，共同推出紫藤花下品茗茶席及瑞里咖啡烘焙DIY體驗。

即日起至3月31日入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約免費體驗紫藤花下品茗等活動。可洽詢瑞里村各民宿，相關資訊請上嘉義縣文化觀光局官網及「慢遊嘉義」臉書粉絲頁。相關連結：嘉義縣文化觀光局 ；慢遊嘉義粉絲團。