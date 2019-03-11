拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



土庫鎮溪埔寮社區是全縣唯一沒有廟的村子，所奉祀的神明得寄奉在村民家中，十分不便，決定為神明建新廟。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣是國內廟宇最多的縣市，每村落都有供奉不同神明的大小宮廟，唯獨土庫鎮溪邊里的溪埔寮社區，迄今仍沒有廟宇，村民主祀的「雷府千歲」兩百多年來採取輪值制，輪流寄奉在不同村民的家中，使得返鄉敬神朝拜的村民，得事先預約才拜得了神，十分不便，最近終獲王爺同意集資建廟，讓王爺將有自己的家。

雲林縣一村數廟到處可見，土庫鎮的溪埔寮社區雖也擁有自己村子的王爺和媽祖公神，兩百多年來，卻一直沒有廟供奉，走進村子不見廟，反倒成了當地的特色。

建廟籌備委員會主委丁陸坤表示，該村主要信奉的雷府千歲、蕭府千歲及媽祖、太子爺等六尊神明，因沒有廟堂，兩百年來一直採取輪奉制，每年農曆10月20日王爺誕辰擲筊選出爐主，再將神明迎到爐主的家供奉。

丁陸坤說，儘管爐主神明廳須開放供村民參拜，常遇到爐主不在家，村民想求神時，不得其門而入，或有旅外的村民返鄉要膜拜祈安，也得事先預約，才拜得了神，相當不便。

今年爐主是70歲老農林忠四，把神明奉祀在住家4樓的神明廳，環境優雅，他說，這是他第一次輪當爐值，感到欣悅榮幸，也很歡迎到他家來拜拜，但有時村民想拜，他剛好下田不在家，而且得登上四樓，對一些老人家也不方便，也是沒辦法的事。