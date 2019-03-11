親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【殺破狼星座周運勢】雙子工作被豬隊友牽連 天秤有天菜對象接近

韓國瑜「笑納」貓熊 馬英九卻為馬發愁 只因老婆撂狠話…

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

土庫鎮溪埔寮社區是全縣唯一沒有廟的村子，所奉祀的神明得寄奉在村民家中，十分不便，...
土庫鎮溪埔寮社區是全縣唯一沒有廟的村子，所奉祀的神明得寄奉在村民家中，十分不便，決定為神明建新廟。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣是國內廟宇最多的縣市，每村落都有供奉不同神明的大小宮廟，唯獨土庫鎮溪邊里的溪埔寮社區，迄今仍沒有廟宇，村民主祀的「雷府千歲」兩百多年來採取輪值制，輪流寄奉在不同村民的家中，使得返鄉敬神朝拜的村民，得事先預約才拜得了神，十分不便，最近終獲王爺同意集資建廟，讓王爺將有自己的家。

雲林縣一村數廟到處可見，土庫鎮的溪埔寮社區雖也擁有自己村子的王爺和媽祖公神，兩百多年來，卻一直沒有廟供奉，走進村子不見廟，反倒成了當地的特色。

建廟籌備委員會主委丁陸坤表示，該村主要信奉的雷府千歲、蕭府千歲及媽祖、太子爺等六尊神明，因沒有廟堂，兩百年來一直採取輪奉制，每年農曆10月20日王爺誕辰擲筊選出爐主，再將神明迎到爐主的家供奉。

丁陸坤說，儘管爐主神明廳須開放供村民參拜，常遇到爐主不在家，村民想求神時，不得其門而入，或有旅外的村民返鄉要膜拜祈安，也得事先預約，才拜得了神，相當不便。

今年爐主是70歲老農林忠四，把神明奉祀在住家4樓的神明廳，環境優雅，他說，這是他第一次輪當爐值，感到欣悅榮幸，也很歡迎到他家來拜拜，但有時村民想拜，他剛好下田不在家，而且得登上四樓，對一些老人家也不方便，也是沒辦法的事。

丁陸坤表示，經村民協商並擲筊，終獲王爺同意建廟，村民集資買了百餘坪土地，命名為雷安宮的新廟，預計3月23日動土，一旦新廟建好，神明就不必再「寄人籬下」，信徒可方便到廟裡朝拜，只是目前建廟經費尚不足，村民會積極籌募，以能順利完工。

土庫鎮溪埔寮社區是全縣唯一沒有廟的村子，所奉祀的神明得寄奉在村民家中，十分不便，...
土庫鎮溪埔寮社區是全縣唯一沒有廟的村子，所奉祀的神明得寄奉在村民家中，十分不便，決定為神明建新廟。記者蔡維斌／攝影
分享

王爺媽祖
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

雲145線木棉花開 搶拍最美公路險象環生

2019-03-10 23:34

鞋廠學徒起家 他創自有運動品牌

2019-03-10 23:52

南市觀旅局長陳信安 ：文化有深碗

2019-03-10 23:50

採文旦認識另一半 柚園結婚

2019-03-10 23:46

853人對弈 日本棋聖來指導

2019-03-10 23:39

嘉義最盛大藝術節慶草草戲劇節 進場人次持續成長

2019-03-10 19:45

愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44

雲林縣府即日起至15日 開放補申報大蒜種植面積

2019-03-10 18:45

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

木工金牌青年得主不害怕改變 勉國高中生趁年輕多涉獵

2019-03-10 17:36

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

雲林西螺福天宮路關牌 記錄93年前進香路線

2019-03-10 16:27

林青霞母校社團國小60周年慶 請到96歲退休師

2019-03-10 15:47

雲林大型劍道比賽首度登場 92位好手同場練劍

2019-03-10 15:17

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48
看更多

熱門文章

潘恒旭與網友掀筆戰 韓國瑜說話了

2019-03-10 20:07

罕見！大甲媽進入營區遶境祈福 旅長親自接轎

2019-03-10 20:01

彰化不辦燈會吵不停 田中鎮長：已成定局何不向前看

2019-03-10 16:55

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

感謝韓國瑜口誤 高雄白玉苦瓜首度外銷海外華人圈

2019-03-10 20:21

一場燈會讓屏東交通現形 爭取高鐵高捷之聲再起

2019-03-10 16:55

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

「ET外星人」草音雨中登場 韓國瑜李佳芬穿雨衣當觀眾

2019-03-10 20:52

影／她爆基隆議員有「小金庫」 提案自宮連署成案

2019-03-10 21:35

廈銀馬拉松金門雨中開跑 選手亂丟雨衣挨譙

2019-03-10 17:51

非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

台灣小姐選美在高雄 佳麗都說想和韓國瑜一起做公益

2019-03-10 17:31

誰小時候有總統夢？ 韓國瑜笑問你說朱立倫嗎

2019-03-10 18:05

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

竹田車站建站百年 穿越時空車票「要價」100年

2019-03-10 20:42

三峽-北市信義區跳蛙公車明首開 比939快20分鐘

2019-03-10 12:47

台灣最強生命力 撿拾馬路碎玻璃婦人最美

2019-03-10 20:54

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

台北健康公宅落成1年 5樓露台落地窗突然破裂

2019-03-10 21:28

明星私校招生又爆 考生多一成看不出少子化

2019-03-10 19:40

高雄六合夜市 內藏少為人知的小祕密

2019-03-10 19:41

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

田寮國中50年校慶 13位傑出校友個人公仔超有型

2019-03-10 14:05

被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28

鋒面帶來可觀雨水 石門水庫水位升

2019-03-10 23:40

拜拜要預約！全國廟宇最多雲林縣 只有這村沒有廟

2019-03-11 07:32

社會住宅緊鄰一中商圈 中巿府有信心完工後「秒殺」

2019-03-10 12:41

北捷未來施工模式 將讓民眾選擇

2019-03-10 23:35

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

改走木質風、工業風 彰化校園圖書室一間比一間美

2019-03-10 13:03

台北市聯合婚禮 「假人挑戰」讓幸福變永恆

2019-03-10 16:07

龍德宫四媽祖8天7夜遶境 桃警護駕供水

2019-03-10 14:51

桃園市議員擬換跑道 詹江村、黃敬平臉書談理念爭認同

2019-03-10 18:42

花蓮4年4023人次通報輕生 縣衛生局擴大諮商據點

2019-03-10 16:58

林青霞母校社團國小60周年慶 請到96歲退休師

2019-03-10 15:47

八德3公車路線明調整 持市民卡享買一送一優惠

2019-03-10 16:14

潭子戶政所辦男女聯誼 老夫妻大雨排隊一夜幫兒報名

2019-03-10 10:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top