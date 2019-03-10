愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林家扶莪馨會義工媽媽郭秀月的兒女捐助20萬元助學金給家扶，為剛過逝的父親遺愛人間。台中聖傑中醫診所也送來兩個滿滿的大存錢桶，讓雲林家扶中心469位受扶學子受惠，今天共頒發500萬元的助學金，溫馨滿園。

雲林家扶中心主委陳燦勳代表感謝各界捐愛，協助家扶受扶的高中職214人、大專生255名，共469名學子，得以穩定就學。

雲林縣長張麗善、副議張蘇俊豪、社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、家扶榮譽委員許恆慈等人，一起讓手中的紙飛機起飛，象徵鼓勵家扶兒乘著夢想翅膀飛向未來。

張麗善、蘇俊豪、許恆慈等人對莪馨義工的子女熱心捐愛，讓父親的愛永留人間，深深感動，他們強調，天地有情，人間有愛，感謝許多人默默行善，也期待更多人能用行動助協更多受扶青年實現夢想，讓愛延續。