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愛的紙飛機啟航 發出500萬元助學金

2019-03-10 19:44聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

雲林家扶莪馨會義工媽媽郭秀月的兒女捐助20萬元助學金給家扶，為剛過逝的父親遺愛人間。台中聖傑中醫診所也送來兩個滿滿的大存錢桶，讓雲林家扶中心469位受扶學子受惠，今天共頒發500萬元的助學金，溫馨滿園。

雲林家扶中心主委陳燦勳代表感謝各界捐愛，協助家扶受扶的高中職214人、大專生255名，共469名學子，得以穩定就學。

雲林縣長張麗善、副議張蘇俊豪、社會處長林文志、虎尾鎮長丁學忠、國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、家扶榮譽委員許恆慈等人，一起讓手中的紙飛機起飛，象徵鼓勵家扶兒乘著夢想翅膀飛向未來。

張麗善、蘇俊豪、許恆慈等人對莪馨義工的子女熱心捐愛，讓父親的愛永留人間，深深感動，他們強調，天地有情，人間有愛，感謝許多人默默行善，也期待更多人能用行動助協更多受扶青年實現夢想，讓愛延續。

今天更邀請也是受扶家庭長大，曾擔任雲門舞集舞者的自立青年李家名表演舞藝並分享逐夢歷程的人生故事。李家名歷經喪失父母，獨自扶養3個孩子，在家扶社工的陪伴與鼓勵，進入台藝大研究所進修，如今已是一位成功舞者，他說，學習舞蹈的路上遇到很多辛苦，也曾想放棄，感謝家扶幫助，讓他堅定目標，勇往直前，終能現夢想。

也是受扶家庭長大，曾擔任雲門舞集舞者的自立青年李家名（右3）表演舞藝並分享逐夢歷...
也是受扶家庭長大，曾擔任雲門舞集舞者的自立青年李家名（右3）表演舞藝並分享逐夢歷程的人生故事。記者蔡維斌／攝影
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雲林家扶中心469位受扶學子受惠，共發出500萬元的助學金，溫馨滿園。記者蔡維斌...
雲林家扶中心469位受扶學子受惠，共發出500萬元的助學金，溫馨滿園。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣長張麗善、副議張蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠、家扶榮譽委員許恆慈等人，一起讓手中...
雲林縣長張麗善、副議張蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠、家扶榮譽委員許恆慈等人，一起讓手中的紙飛機起飛，象徵鼓勵家扶兒乘著夢想翅膀飛向未來。記者蔡維斌／攝影
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