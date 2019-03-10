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非常人！他5分鐘吞5公斤地瓜 寫下水林地瓜新紀錄

2019-03-10 18:43聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

聞名全國的地瓜原鄉雲林縣水林鄉，開辦水林番薯文化季，邀請各地番薯農民舉行全國番薯評鑑大賽，選出今年的特優番薯之外，更邀請網路知名的大胃王「丁丁」，挑戰吃地瓜新紀錄，果然5分鐘一口氣吞下5公斤地瓜，全場大開眼界，知名的「阿益師」蘇嘉益也製作風味絕佳，變化萬千的地瓜大餐，讓民眾一飽眼福和口福。

水林鄉鄉長許山埜表示，水林因先天地質和氣候，孕育品質極佳的番薯種植環境，使得水林地瓜成為台灣番薯的原鄉，連台塑前董事長王永慶最愛吃水林地瓜，尤其近年來不少青農返鄉及退休校長和警官都投入地瓜種植行列，使水林地瓜好上加好，品質世界有名。

為提升農民栽種信心，水林鄉公所開辦「57號黃金薯」選拔大賽，選出最優質地瓜，今年特邀請有「番薯博士」之稱的台灣農業試驗所嘉義分所賴永昌博士帶領專業種植或料理的人員擔任評審，吸引各地農民及產銷班參加，訮審團就地瓜的外觀與口感、質地進行評比，初賽選出30人，今天進行決賽再選出10名今年度優質地瓜。

鄉長許山埜說，期待透過評鑑，能找出最好的水林「番薯王」，將來更進一步建立水林番薯的評鑑制度，落實在地品牌及品質保證，將有助於水林番薯的行銷。

除了評鑑大賽，更邀請網路大胃王「丁丁」到場挑戰新記錄，一口氣吃下5公斤烤地瓜，大胃王果然名不虛傳，36條大番薯重5公斤，以5分16秒一口氣吃完「達陣」，連在旁的老農民看他一口一口往嘴裡塞，擔心他噎著了，還為他捏把冷汗，但不愧是大胃王，刷新歷年來吃番薯大賽的記錄，全場抱以熱烈掌聲。

台灣休閒與遊憩學會總幹事袁金足也帶領多名教授及餐飲業者，觀摩評鑑及番薯料理發表會，「阿益師」蘇嘉益精心製作的番薯料理，讓大家吃到多樣的蕃薯料理美食，這場番薯饗宴，讓許多遊客一飽眼福與口福，對水林番薯讚譽有加。

番薯評選結果，特優3人阿甘薯叔、蘇陳金調、李必超。優選：陳建助、蔡警煌、洪棟烊、產銷第8班、郭文海、蘇嘉濱、黃愛雯、安順裕農產行。

水林鄉舉辦全國番薯評鑑大賽，評審細心品味評比。記者蔡維斌／攝影
水林鄉舉辦全國番薯評鑑大賽，評審細心品味評比。記者蔡維斌／攝影
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大胃王「丁丁」5分鐘吃下5公斤地瓜，寫下水林地瓜新記錄。記者蔡維斌／攝影
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大胃王「丁丁」挑戰一次吃5公斤地瓜。記者蔡維斌／攝影
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地瓜料理千變萬化，美味可口。記者蔡維斌／攝影
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水林鄉長許山埜邀請大廚師「阿益師」（右）展現精美的地瓜廚藝。記者蔡維斌／攝影
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阿益師蘇嘉益製作許多美味又多樣的地瓜料理。記者蔡維斌／攝影
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大胃王刷新記錄挑戰成功，接受主辦單位表揚。記者蔡維斌／攝影
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