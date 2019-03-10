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木工金牌青年得主不害怕改變 勉國高中生趁年輕多涉獵

2019-03-10 17:36聯合報 記者謝恩得╱即時報導

「很慶幸自己不害怕改變，如果當初只想按部就班升學並留在安逸的環境，可能只會成為回鄉工作的平凡上班族」，第44屆國際技能競賽「家具木工」金牌得主23歲鄭欽豪，在勞動部嘉義就業中心的邀請下，到竹崎高中分享他的心路歷程，並帶領學生們進行一日小木工體驗。

鄭欽豪說「技藝學好了就是自己的，趁年輕多方涉獵，更能確定未來方向！」，他國高中階段對未來很茫然，也不喜歡讀書，只心想家裡是做系統家具的，若要繼承家業，不如就學室內設計，高中時毅然選了室內設計科，又剛好遇到學校招募木工選手，鄭欽豪為了想多培養專長、多一個出路，再加上若比賽得名，也可推甄上裡想的大學，另一方面也可以多累積作品爭取機會。

他參加勞動部的培訓，從地方賽、全國賽征戰到國際賽，沒想到一晃眼就是10年，鄭欽豪不僅擁有精湛的木工技藝，奪得金牌也讓他獲頒百萬獎金，未來他希望能更加多方涉獵木工。

鄭欽豪3月中將赴奧地利參加世界木材日（wood day），跟各國的木工好手交流，，接著還要赴英國Chichester大學，學習木工加工技術。鄭欽豪也建議同學們，現在網路資源便利，透過youtube影片都能了解不同的工作內容，多和長輩或已經在工作的親戚朋友多聊聊，也建議同學多方涉獵及接觸學習，失敗了沒關係，不要錯過了才後悔。

鄭欽豪（右）傳授木工技藝。圖／竹崎高中提供
鄭欽豪（右）傳授木工技藝。圖／竹崎高中提供
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國際技能競賽「家具木工」金牌得主鄭欽豪，到竹崎高中帶領學生們進行一日小木工體驗。...
國際技能競賽「家具木工」金牌得主鄭欽豪，到竹崎高中帶領學生們進行一日小木工體驗。記者謝恩得／翻攝
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