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被譽為雲林最美麗的公路 潛藏危機重重

2019-03-10 17:28聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

被譽為雲林最美麗的公路卻危機重重，虎尾通往西螺的雲145線，木棉花開浪漫繽紛，不僅成了網紅公路景點，連路過的人車都不禁駐足賞花，可是該路車流熙來攘往，不少遊客不顧安全拍攝美景，險象環生，警方將加派警力維護安全。

暖冬效應，原本4、5月開花的木棉樹已百花綻放，火紅繽紛，虎尾通往西螺的雲145縣道兩旁數百棵木棉樹逶迆2、3公里，浪漫迷人，被譽為雲林最美的公路，美不勝收，花季總引來人潮賞花，尤其這兩年每逢花季，網友爭相走告，使這條公路儼成雲林網紅新景點。

今年暖冬，花開得早，上月間木棉公路的花朵陸續綻開，最近更是百花盛開，火紅一片，如詩如畫美到不行，花愈開人潮愈多。

每天不少路過遊客被如畫美景吸引駐足賞花，熱愛攝影的人也為追花而來，一時成了拍照打卡熱點，使該段公路，人多車也多，有人為捕捉美景不惜或站或蹲在公路中央，與車爭道，險象環生。

美麗花道，落英遍地，浪漫賞花卻暗藏危機，不少路過的機車與腳踏車，因輾壓到落花，連人帶車滑倒，遊客穿梭公路，更常演出驚險畫面，因而縣府每隔2、3天就派人清掃落花，並設立告示牌提醒賞花民眾及用路人注意安全。

警方也將加派人力維護交通，縣工務處長汪令堯指出，145線道是主要幹道，車流大，賞花最好在公路標線外的草地，不要跑到車道並提醒行經車輛盡量放慢車速，以保安全。

被譽為雲林最美的木棉花公路，落花遍地，潛藏危機，常有機車或單車騎士滑倒，警方和縣...
被譽為雲林最美的木棉花公路，落花遍地，潛藏危機，常有機車或單車騎士滑倒，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花，卻也潛藏危機，警方和縣...
虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花，卻也潛藏危機，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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被譽為雲林最美的木棉花公路，落花遍地，潛藏危機，常有機車或單車騎士滑倒，警方和縣...
被譽為雲林最美的木棉花公路，落花遍地，潛藏危機，常有機車或單車騎士滑倒，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客穿梭賞花，卻也潛藏危機，警方...
虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客穿梭賞花，卻也潛藏危機，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花，卻也潛藏危機，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花，卻也潛藏危機，警方和縣府呼籲民眾賞花用注意車輛安全。記者蔡維斌／攝影
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虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花。記者蔡維斌／攝影
虎尾通往西螺，被譽為雲林最美的木棉花公路吸引不少遊客賞花。記者蔡維斌／攝影
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賞花網紅暖冬
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