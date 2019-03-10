雲林大型劍道比賽首度登場 92位好手同場練劍

2019-03-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣目前僅有5、6學校發展劍道，西螺劍道館致力推廣十餘年，道館去年6月與劍道同好成立雲林縣劍道委員會，今天委員會首度在西螺農工舉辦第一場縣內大型劍道錦標賽，吸引來自全台92位選手參加，委員會盼藉此讓劍道運動逐漸在雲林拓展。

今天雲林縣主委盃劍道錦標賽盛大登場，有來自台中、嘉義、彰化與基隆等縣市16個單位、92位選手參賽，賽事分為國小、國中、高中、大學到社會人士組，場面相當熱鬧，縣議員李明哲等人到場共襄盛舉。

劍道委員會總幹事黃宏旭說，雲林有練習劍道的縣民約7、80人左右，學校有發展劍道也只有5、6所，其中雲林科技大學、虎尾科技大學和維多利亞雙語學校，才有體育課選修或劍道社團，因此在雲林推廣劍道相當不易。

西螺劍道館堪稱雲林唯一一間劍道館，館長是劍道委員的主委鄭河松，他曾是文化大學劍道社員，熱愛劍道從年輕開始練劍道迄今61歲未曾停歇，公務員退休後成立劍道館，致力推廣劍道。

鄭河松表示，劍道沒有列在奧運、亞運賽事中，算是小眾運動，因此發展不普及，但雲林仍有不少熱愛劍道運動的人，或有些曾練過劍道的人來到雲林沒地方交流，才讓他動心起念成立劍道館提供給初學者或已練過的人有個空間。