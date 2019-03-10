親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘭陽艦火警 海軍司令將業管上校罵到高血壓送醫

謝龍介、郭國文連續遭蛋襲 蔡姓嫌犯已自首

雲林大型劍道比賽首度登場 92位好手同場練劍

2019-03-10 15:17聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣目前僅有5、6學校發展劍道，西螺劍道館致力推廣十餘年，道館去年6月與劍道同好成立雲林縣劍道委員會，今天委員會首度在西螺農工舉辦第一場縣內大型劍道錦標賽，吸引來自全台92位選手參加，委員會盼藉此讓劍道運動逐漸在雲林拓展。

今天雲林縣主委盃劍道錦標賽盛大登場，有來自台中、嘉義、彰化與基隆等縣市16個單位、92位選手參賽，賽事分為國小、國中、高中、大學到社會人士組，場面相當熱鬧，縣議員李明哲等人到場共襄盛舉。

劍道委員會總幹事黃宏旭說，雲林有練習劍道的縣民約7、80人左右，學校有發展劍道也只有5、6所，其中雲林科技大學、虎尾科技大學和維多利亞雙語學校，才有體育課選修或劍道社團，因此在雲林推廣劍道相當不易。

西螺劍道館堪稱雲林唯一一間劍道館，館長是劍道委員的主委鄭河松，他曾是文化大學劍道社員，熱愛劍道從年輕開始練劍道迄今61歲未曾停歇，公務員退休後成立劍道館，致力推廣劍道。

鄭河松表示，劍道沒有列在奧運、亞運賽事中，算是小眾運動，因此發展不普及，但雲林仍有不少熱愛劍道運動的人，或有些曾練過劍道的人來到雲林沒地方交流，才讓他動心起念成立劍道館提供給初學者或已練過的人有個空間。

他說，劍道穿著護具相對其他運動安全較不易受傷，且能訓練果敢、獨立和信心，練劍道不講求身材、年齡或性別，只要有興趣練到7、80歲都不成問題。

雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
分享
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
分享
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
分享
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
雲林10年來首度舉辦大型劍道比賽。記者李京昇／攝影
分享

文化大學公務員基隆
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

雲林汰舊家電補助申請開始了 冷氣冰箱每台最高給3千元

2019-03-10 13:30

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

台南善化採莓趣 8折優惠

2019-03-09 23:47

獲捐20萬 雲林家扶助學金湊齊

2019-03-09 23:42

鼓勵生育 雲林生育津貼擬加碼

2019-03-09 23:33

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

雲林溪掀蓋工程 下月拆中山停車場

2019-03-09 22:59

台南地政局長陳淑美 續推16個土地開發案

2019-03-09 22:54

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

嘉市議會增設黨團辦公室 無黨聯盟最大團

2019-03-09 19:27

企業預約一座未來森林 認養造林3年

2019-03-09 19:25

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

一生奉獻給台灣偏鄉醫療 荷蘭畢神父將長眠台灣

2019-03-09 14:33

阿里山花季假日 未預約團客遊覽車中午才能上山

2019-03-09 13:41

與雲林同鄉會互動密切 蔡英文、徐國勇均出席

2019-03-09 13:41

他們紀念父親捐20萬助學 469位學子助學金湊齊了

2019-03-09 13:20

斗六雲林溪掀蓋工程 下月將拆除中山停車場

2019-03-09 12:23

鼓勵生育 雲林生育津貼半年後將檢討

2019-03-09 12:05
看更多

熱門文章

都更口號一坪換一坪？柯文哲：天下哪有這麼好的事

2019-03-09 23:22

媽祖水上遶境靈驗發爐 石門水庫春雨綿綿水位回升

2019-03-09 20:02

選舉公報放北神探、南菜販 侯友宜：我有這麼重要嗎？

2019-03-09 16:49

小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48

國民黨給王浩宇不分區立委？藍議員氣罵：吧噗啦

2019-03-09 19:32

建商買走？嘉縣水上鄉2千坪綠地恐消失

2019-03-10 00:24

藍、白、黃魯冰花盛開 苗栗八甲茶區現花海景致

2019-03-10 07:39

去年求婚花圈加布條 新郎今年6輛拖車頭隊娶回家

2019-03-10 11:36

六房媽過爐時間確定了 5月19日過爐斗南股

2019-03-09 15:24

台中沙鹿美仁里彩繪巷封了！ 原因出在遊客太吵

2019-03-10 09:53

竹山瑞龍瀑布植樹 吸收芬多精

2019-03-09 15:34

嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34

下雨天來基隆旅遊 小雞雨衣夯小朋友大跳小雞舞

2019-03-09 16:41

基隆和平島吃「風車拉麵」 好像在沖繩

2019-03-09 23:44

觀光海嘯衝擊恆春半島 海生館遊客數也直直落

2019-03-09 19:29

具珍貴價值 舊山線2座鐵橋獲指定為古蹟

2019-03-09 17:33

「台灣第一捕鯨人」辭世 見證台灣捕鯨業興衰史

2019-03-10 07:38

貓熊來高雄? 農委會說話了

2019-03-10 12:00

台東中小學運動會 體中包辦高男400公尺前3還兩破大會

2019-03-09 21:25

鯤喜灣樂活文化季別錯過 王浩一帶路吃美食

2019-03-09 21:09

趙天麟挑戰南橫超馬 12小時50分跑完100公里

2019-03-09 23:58

貨又要賣出去了！江蘇文峰集團年採購5億元高雄農漁產

2019-03-09 16:29

辦個台北燈節便宜到房東 柯P：高房租扼殺新創產業

2019-03-09 23:08

驕傲屏東 燈會影片入選日本國際觀光影像節

2019-03-09 21:48

耶路撒冷的啟發 柯文哲：文化可以賣錢

2019-03-10 04:12

「韓」風也刮進校園 木橋載重競賽赫見愛情摩天輪

2019-03-10 08:52

列世界8美之首！竹市總圖設計取經東大圖書館

2019-03-09 17:18

70年口碑！ 這間廟發財金只借當地人 沒人不還

2019-03-10 08:56

桃機南跑道因雨破洞　22:15維修完成

2019-03-09 22:50

懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08

影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46

校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47

苑裡老市場登錄歷史建築 地方出現正反意見

2019-03-09 19:21

這個社區男人了不起！ 誰打小孩他們就登門泡茶

2019-03-09 15:26

影／連續幾天大雨摧殘花 后里泰安櫻花將謝幕

2019-03-10 08:56

招牌旗袍表演舞蹈 大陸新住民舞出一片天

2019-03-10 08:11

蘇嘉全稱許生命線：因為有你 台灣更美麗

2019-03-09 19:26

還我安寧！台中沙鹿美仁里彩繪巷封牆3成 遊客少一半

2019-03-09 23:25

墾丁音樂季爆出走潮 夏都春宴不擔心商機沒落

2019-03-09 19:29

台中BRT爭議 得再付廠商4500萬

2019-03-09 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top