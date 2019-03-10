影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市麻豆區農會今天在文旦園安排另類婚禮，新人在10多輛農用搬運車護送搭乘進場展現巧思，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人出席，而新人當初更因文旦結緣而結成連理，也讓這項婚禮更添浪漫。

這項活婚禮正好搭配搭配正登場的麻豆柚花季系列活動，上午在麻豆廖添登園主「好廖果園」舉行「柚園婚禮佑圓滿」；新郎蔡宗融來自高雄，因主動熱心幫忙採收柚子，一句「我願意」來到麻豆認識了新娘子謝曉晴，柚子結緣的幸福種子悄悄萌芽。今天特地選在柚花滿開的柚園中舉行浪漫婚禮，麻豆農會還貼心安排10多輛農用搬運車供新人及親友搭乘，近午時入場時，還有可愛花童開道，俏皮可愛也成了全場焦點。

內政部徐國勇部長親臨證婚，台南市黃偉哲市長、農業局長李朝瑭、台南市農會總幹事吳正仁、農糧署南區分署長姚志旺、麻豆區長孔慶瑤等人也出席觀禮祝福，徐、黃還戴上用柚花圍起的帽子感受柚花香，柚園婚禮寓意「柚園佑圓滿」，祝福這對新人幸福甜蜜又圓滿。

徐國勇、黃偉哲上台妙語如珠，猛虧新郎因當初幫新娘家採收文旦竟然意外娶到老婆，「都偷偷來」，這一招實在太厲害了。

徐國勇說，還建議新人可以去基隆「暖暖」、台中「大肚」，妙喻要幫忙增產報國，至少要生3個，幫忙解決國安問題，讓台下不時傳來陣陣笑聲。