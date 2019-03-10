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影／麻豆柚園新人結連理 10多輛農用車當禮車開進場

2019-03-10 12:46聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市麻豆區農會今天在文旦園安排另類婚禮，新人在10多輛農用搬運車護送搭乘進場展現巧思，內政部長徐國勇、台南市長黃偉哲等人出席，而新人當初更因文旦結緣而結成連理，也讓這項婚禮更添浪漫。

這項活婚禮正好搭配搭配正登場的麻豆柚花季系列活動，上午在麻豆廖添登園主「好廖果園」舉行「柚園婚禮佑圓滿」；新郎蔡宗融來自高雄，因主動熱心幫忙採收柚子，一句「我願意」來到麻豆認識了新娘子謝曉晴，柚子結緣的幸福種子悄悄萌芽。今天特地選在柚花滿開的柚園中舉行浪漫婚禮，麻豆農會還貼心安排10多輛農用搬運車供新人及親友搭乘，近午時入場時，還有可愛花童開道，俏皮可愛也成了全場焦點。

內政部徐國勇部長親臨證婚，台南市黃偉哲市長、農業局長李朝瑭、台南市農會總幹事吳正仁、農糧署南區分署長姚志旺、麻豆區長孔慶瑤等人也出席觀禮祝福，徐、黃還戴上用柚花圍起的帽子感受柚花香，柚園婚禮寓意「柚園佑圓滿」，祝福這對新人幸福甜蜜又圓滿。

徐國勇、黃偉哲上台妙語如珠，猛虧新郎因當初幫新娘家採收文旦竟然意外娶到老婆，「都偷偷來」，這一招實在太厲害了。

徐國勇說，還建議新人可以去基隆「暖暖」、台中「大肚」，妙喻要幫忙增產報國，至少要生3個，幫忙解決國安問題，讓台下不時傳來陣陣笑聲。

麻豆區農會總幹事孫慈敏、理事長呂登和說，農會致力守護家鄉特色產業，每年3月柚花滿開季節，舉辦麻豆柚花季；8月舉辦麻豆文旦季。希望讓更多消費者品嘗麻豆文旦，也能支持麻豆文旦二級加工品，提升文旦附加價值；三月隨著柚花香而來，親臨麻豆小鎮，發展三級農村休閒農業，生產者與消費者面對面認識與交

新人蔡宗融（右）、謝曉晴（左）。記者謝進盛/攝影
新人蔡宗融（右）、謝曉晴（左）。記者謝進盛/攝影
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台南麻豆農會在柚園舉辦另類柚園婚禮，新人搭乘農用搬運車進場，展現巧思。記者謝進盛...
台南麻豆農會在柚園舉辦另類柚園婚禮，新人搭乘農用搬運車進場，展現巧思。記者謝進盛/攝影
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10多輛農用搬運車進場 ，麻豆另類柚園婚禮展現特色。記者謝進盛/攝影
10多輛農用搬運車進場 ，麻豆另類柚園婚禮展現特色。記者謝進盛/攝影
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台南麻豆農會在柚園舉辦另類柚園婚禮，新人搭乘農用搬運車進場，展現巧思。記者謝進盛...
台南麻豆農會在柚園舉辦另類柚園婚禮，新人搭乘農用搬運車進場，展現巧思。記者謝進盛/攝影
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台南市長黃偉哲（右一）、內政部長徐國勇（左二）、麻豆農會總幹事孫慈敏（左一）為新...
台南市長黃偉哲（右一）、內政部長徐國勇（左二）、麻豆農會總幹事孫慈敏（左一）為新人祝福。記者謝進盛/攝影
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