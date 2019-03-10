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白海豚現身嘉義布袋 海巡隊觀察記錄生態

2019-03-10 12:03中央社 嘉義縣10日電

嘉義布袋海巡隊今天表示，因應白海豚保育，海巡署規劃白海豚復育專案，在海巡核心任務之餘，觀察記錄其生態，去年11月發現6隻白海豚家族，送海巡署中部分署轉保育團體參考研究。

海巡署艦隊分署布袋海巡隊上午發布新聞，8日下午在第13海巡隊臉書分享發現白海豚訊息，影片是在去年11月21日下午4時30分，由布袋海巡隊艦艇在布袋外海0.8浬處發現，立即停俥觀察記錄，白海豚家族慢慢靠近海巡艇，在船旁嬉戲，數量約6隻。

布袋海巡隊指出，台灣媽祖魚保育聯盟在去年的世界海洋日中部淨灘活動中，向海洋委員會海岸巡防署反映台灣白海豚數量低於100隻，實際數量恐怕僅剩10幾隻，希望協助保育，海巡署於是規劃「白海豚復育專案」，協同相關主管機關加強保育措施。

海巡艦艇的核心任務，除了海上執法、海難救護，海洋保育也是要項之一，觀察記錄白海豚是在艦艇主要執法任務之外順便進行，不影響主要任務。

布袋海巡隊進一步指出，海巡署執行專案的作為，發現白海豚立即錄影或拍照及記錄，勤務結束後，將資料送海巡署中部分署彙整，再轉交保育團體參考，提供研究人員掌握白海豚活動範圍、數量及健康狀況判斷等。

台灣白海豚多在沿岸3浬內活動，除了海上巡邏勤務發現白海豚立即記錄，海巡署岸際部隊執行勤務時，也會使用大倍率望遠鏡觀測海面，如有發現立即記錄。

布袋海巡隊表示，台灣白海豚由美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）列為瀕臨絕種的海洋生物，執行白海豚復育專案協助觀察記錄，同時加強取締沿海非法漁業行為，採取預防性勤務部署與岸際守望監控，減少白海豚被誤捕機會。

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