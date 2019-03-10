校園空汙有對策 中南部教室裡要加裝新風系統了

2019-03-10 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國教署委託學者專家開發的「新風系統」，空氣經過淨化後送進教室內，圖中為空氣過濾機。圖／李俊璋提供 分享 facebook

中南部空汙嚴重，影響學童健康，國教署委託學者專家研擬「三層防護」對策，包括學校周邊設空品維護區加以管制，校內設綠籬阻擋空汙，及教室內裝置淨化與排風的「新風系統」，其中新風系統經過測試，可有效改善教室內的空品，行政院已決定先在雲林30校裝置，再爭取經費在中南部高中以下公立學校設置。

中南部每到冬季空汙嚴重，數字紅通通，特別是學生與幼童對空品敏感，但過去學校只能在空汙時期懸掛空汙期，提醒學生避免在室外活動，沒有其他積極對策，而被批為「掛旗掛心酸的」

國教署去年初委託學者專家，執行校園空氣汙染防制研究計畫，計畫主持人成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋表示，學者專家實際進入校園，擬定對策，針對空品差的學校周邊100或500公尺範圍，畫設空品區，區內餐飲業者製造的油煙、寺廟的拜香及燒金紙等，都必須加裝除汙設備，除此之外，過去家長習慣在校門口接送學童，車輛容易製造空汙，未來必須在相隔一段距離之外設接送區，隨著季節與風向調整，例如冬天吹北風，接送區就設在學校南側，吹南風就設在北側。

綠籬則包括在校園的上風處，種植高大喬木阻擋，再以「軟性綠籬」掛在教室外，李俊璋表示，軟性綠籬有別於一般常在建築工地看到的硬性綠籬，硬性綠籬因為很高，維護不易，植物會枯死，但軟籬植物種在地上，再以軟網攀爬，一方面容易照顧，再者颱風季節可以收起，避免破壞。

而新風系統結合空氣清淨機、二氧化碳偵測器及排風機，李俊璋表示，過去有民代及家長建議在教室內裝置空氣清淨機，但因為門窗緊閉，室內二氧化碳快速累積，經實測甚至是室外的10倍以上，嚴重超標，造成學生昏昏欲睡、注意力不集中，影響學習效果。

新風系統在門窗緊閉情況下，偵測到二氧化碳濃度過高，就自動啟動排風機，排出教室內空氣，引進由空氣清淨機淨化後的乾淨空氣，經過安裝在高雄與雲林的兩所國小實際測試，可同時有效降低室內的二氧化碳及PM 2.5濃度，行政院計畫在雲林濁水溪南岸附近揚塵問題嚴重的30多所高中以下公立學校，以空汙基金先行裝置，再爭取經費擴及中南部其他學校，總經費預估約8億多元。