小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市中西區成功路段，是違規拖吊第二名路段。記者黃宣翰／攝影 分享 facebook

台南市警察局交通大隊根據違規拖吊數據統計分析，今年1月1日起至3月6日交通違規拖吊熱點路段，前三名分別是中西區中山路、中西區成功路、東區北門路一段；警方今天提醒民眾行經這些路段，不要任意違停，以免愛車遭拖吊，荷包大失血。

第一名中西區中山路共1359件，違規路段主要以南方公園周邊、中山路、西華街口、台南高分院附近為主。第二名中西區成功路1241件以台南郵局附近、成功路、西華街口、火車站成功路口。第三名東區北門路一路，主要 以北門路、民族路口、啟聰學校、四維地下道周邊。

交通大隊說，違規停車型態以違反臨時停車標誌、標線、人行道、交岔路口十公尺 內、佔用身心障礙專用停車位等為大宗。

員警表示，這些道段往來人車不少，駕駛人貪圖一時方便，常出現汽機車違停現象，不過道路交通管理處罰條例第3條載明，「臨時停車」是指車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，須保持「立即行駛之狀態」，也就是駕駛人應在車上。