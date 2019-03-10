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小心荷包失血！台南市違規拖吊熱點前三名出爐

2019-03-10 07:48聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市中西區成功路段，是違規拖吊第二名路段。記者黃宣翰／攝影
台南市中西區成功路段，是違規拖吊第二名路段。記者黃宣翰／攝影
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台南市警察局交通大隊根據違規拖吊數據統計分析，今年1月1日起至3月6日交通違規拖吊熱點路段，前三名分別是中西區中山路、中西區成功路、東區北門路一段；警方今天提醒民眾行經這些路段，不要任意違停，以免愛車遭拖吊，荷包大失血。

第一名中西區中山路共1359件，違規路段主要以南方公園周邊、中山路、西華街口、台南高分院附近為主。第二名中西區成功路1241件以台南郵局附近、成功路、西華街口、火車站成功路口。第三名東區北門路一路，主要 以北門路、民族路口、啟聰學校、四維地下道周邊。

交通大隊說，違規停車型態以違反臨時停車標誌、標線、人行道、交岔路口十公尺 內、佔用身心障礙專用停車位等為大宗。

員警表示，這些道段往來人車不少，駕駛人貪圖一時方便，常出現汽機車違停現象，不過道路交通管理處罰條例第3條載明，「臨時停車」是指車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，須保持「立即行駛之狀態」，也就是駕駛人應在車上。

無論員警或檢舉達人大多因駕駛人未在車上，不能保持立即行駛的狀態，才依道路交通管理處罰條例第55條，對車主開「違規臨時停車」罰單，可罰300元到600元；如依同條例第56條，開「違規停車」罰單，分須處罰600元到1200元。

台南市第一名違規拖吊路段是中西區中山路。記者黃宣翰／攝影
台南市第一名違規拖吊路段是中西區中山路。記者黃宣翰／攝影
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台南市東區北門路一段，是違規拖吊第三名路段。記者黃宣翰／攝影
台南市東區北門路一段，是違規拖吊第三名路段。記者黃宣翰／攝影
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