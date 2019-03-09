懷念李良仁！紙風車嘉義布袋演出鼓勵學童築夢

2019-03-09 23:08 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



雕塑家李良仁2017年2月離世，一群曾陪同李良仁創作的司法朋友，為了紀念、傳遞對他的思念，特別集資邀請紙風車劇團，今晚到李良仁的故鄉、母校，嘉義縣布袋鎮過溝國中演出，讓李良仁的小小學弟妹們，可以享受藝術創意與美好，跟著李良仁腳步勇敢築夢。

嘉義縣長翁章梁今晚也到場觀賞，並感謝多位司法人員慷慨解囊，贊助紙風車到布袋鎮演出，他代表偏鄉孩童向大家說聲「謝謝」。

李良仁是紙風車執行長李永豐的兄長，13年前年紙風車發起「319鄉村兒童藝術工程」，6年前再發起「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，李良仁全力支持李永豐「讓全台灣的孩子都能看到戲」志業，每次創作都拿著捐款單為台灣孩子奔走。

5年前李良仁因為台北高等行政法院公共藝術創作，結識一群司法人員，一起跨越不同領域、攜手創造夢想，2年前這群朋友得知李良仁去世，他們決定將李老師理想帶回嘉義縣布袋鎮，這個孕育李良仁夢想的搖籃，繼續傳遞，也促成今晚的演出。

紙風車今天開演前，先播放暖場影片，短片旁白由李良仁學生，金馬影帝陳竹昇配音，用1分多鐘時間，道出恩師走過一甲子的歲月風華，以及他一直堅信的理念「人類因夢想而偉大！」