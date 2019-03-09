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蘇澳氣爆釀3死 鑑識驚：氣爆閃燃威力大到炸裂牆壁

影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35聯合報 記者江良誠╱即時報導

台南市立委補選國民黨候選人謝龍介下午由高雄市長韓國瑜、立委許淑華陪同搭車掃街拜票，許淑華還在臉書直播拜票過程，觀看人數瞬間飆破3000人，支持者也大讚透過「女超人視角」第一次這麼近看韓國瑜，尤其沿路支持者爆滿，也驚訝「這是深綠的台南嗎？根本就是深藍主場」。

高雄市長韓國瑜下午到佳里青龍宮陪謝龍介參拜，支持者大喊「選總統、選總統…！」人潮擠爆，花了10餘分鐘才擠進宮裡。

韓國瑜稍後與許淑華陪同謝龍介車隊掃街，沿著佳里市區掃街拜票，沿途大批支持者徒步、騎車跟隨。韓國瑜一路賣力向道路兩旁熱情民眾揮手、拱手拜票，一路上民眾編炮聲不斷，顯示韓流在南部地區的高熱度與威力。

許淑華也首度在臉書直播掃街過程，短短9分鐘觀看人數衝破3000人，許多支持者留言，感謝「女超人視角」讓大家能這麼近看韓國瑜。許淑華則說，她是第一次用直播，還不太會掌握鏡頭，因此讓大家看到韓國瑜和謝龍介的後腦杓，她也招呼韓國瑜和謝龍介一起向網友打招呼。

還有支持者要求許淑華鏡頭朝車隊後方拍攝，看到如同高雄市長大選時，支持者「貪食蛇」跟風再現。下午17時15分進入造勢主會場佳里公園，湧入逾萬人參與，支持者訝異說：「第一次看到佳里有這麼多人潮！」

立委許淑華今天直播掃街過程，透過女超人視角，近看韓國瑜、謝龍介。圖／許淑華提供
立委許淑華今天直播掃街過程，透過女超人視角，近看韓國瑜、謝龍介。圖／許淑華提供
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立委許淑華今天直播掃街過程，透過女超人視角，近看韓國瑜、謝龍介。圖／許淑華提供
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立委許淑華今天直播掃街過程，透過女超人視角，近看韓國瑜、謝龍介。圖／許淑華提供
立委許淑華今天直播掃街過程，透過女超人視角，近看韓國瑜、謝龍介。圖／許淑華提供
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立委許淑華今天陪同謝龍介掃街，還直播掃街過程，韓國瑜、謝龍介也和網友打招呼。圖／...
立委許淑華今天陪同謝龍介掃街，還直播掃街過程，韓國瑜、謝龍介也和網友打招呼。圖／許淑華提供
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韓國瑜許淑華謝龍介
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