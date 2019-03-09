影／神力女超人臉書直播 支持者：高雄貪食蛇重現台南

2019-03-09 20:35 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



台南市立委補選國民黨候選人謝龍介下午由高雄市長韓國瑜、立委許淑華陪同搭車掃街拜票，許淑華還在臉書直播拜票過程，觀看人數瞬間飆破3000人，支持者也大讚透過「女超人視角」第一次這麼近看韓國瑜，尤其沿路支持者爆滿，也驚訝「這是深綠的台南嗎？根本就是深藍主場」。

高雄市長韓國瑜下午到佳里青龍宮陪謝龍介參拜，支持者大喊「選總統、選總統…！」人潮擠爆，花了10餘分鐘才擠進宮裡。

韓國瑜稍後與許淑華陪同謝龍介車隊掃街，沿著佳里市區掃街拜票，沿途大批支持者徒步、騎車跟隨。韓國瑜一路賣力向道路兩旁熱情民眾揮手、拱手拜票，一路上民眾編炮聲不斷，顯示韓流在南部地區的高熱度與威力。

許淑華也首度在臉書直播掃街過程，短短9分鐘觀看人數衝破3000人，許多支持者留言，感謝「女超人視角」讓大家能這麼近看韓國瑜。許淑華則說，她是第一次用直播，還不太會掌握鏡頭，因此讓大家看到韓國瑜和謝龍介的後腦杓，她也招呼韓國瑜和謝龍介一起向網友打招呼。