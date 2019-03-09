嘉義縣水上鄉千坪綠地 上百林木保得住嗎？

2019-03-09 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣水上鄉位於水上地政事務所旁千坪綠地，縣府多年前徵收後原要作為國小學校用地，疑因少子化未依規劃使用，近日傳言，原地主已向縣府申請買回，縣政府日前行文內政部，正在辦理土地撤銷徵收作業程序，地方憂心內政部若通過，地主買回後可能賣給建商開發，該綠地數百棵林木將消失。

嘉義縣副縣長吳容輝表示，該處徵收多年未使用，主因是少子化，教育處目前仍在評估，是否設立雙語或特色學校，縣府立場仍是「做為學校用地」。

在水上鄉擔任地政士的林俊男指出，縣政府多年前向地主徵收，取得水上地政旁一筆約2000餘坪土地，原規劃作為「國小預定地」，卻長期未依計畫使用，地方日前傳言「該地已被建商買走了」，他向相關單位查詢後證實，縣政府已經著手辦理「土地撤銷徵收」作業程序。

「憂心綠地消失！」他說，研判部分建商得知訊息後，與原地主預先簽約，以便優先取得開發所有權，現在地方都憂心，該綠地數百棵林木可能被剷除，未來開發成建案。

嘉義縣府地政處長陳鴻基表示，土地徵收撤銷程序，必須經內政部通過，該筆學校用地，日前依照原地主申請，由縣府送內政部審議，內政部是否同意、何時有結果都不確定。

「建議規劃雙語學校！」嘉義縣議員林緗亭指出，縣府徵收後未使用，地主的確有其權益申請，但水上沒有大型公園，日前她向縣長翁章梁反映，該土地規劃影響地方發展甚鉅，應審慎評估。