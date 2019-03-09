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嘉市議會增設黨團辦公室 無黨聯盟最大團

2019-03-09 19:27聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市議會新氣象！為了議員們方便，將3樓的黨團辦公室改到一樓交誼廳，提高使用率，20名市議員分為4大黨團，6名無黨籍的市議員組成「嘉速前進」無黨聯盟為最多人，而市議員張榮藏和吳上明不希望受他人約束樂當獨行俠。

議會規定黨團僅需3人方可成立，或是5人可成一團，此屆議員席次有22席，扣除已故的嘉義市議員廖天隆和已請辭的嘉義市前議員郭明賓，20名議員依自己的理念或黨籍加入黨團或是無黨聯盟，各辦公室僅一牆之隔，議員們笑稱如果聽到某團對於提案有意見，直接敲牆表達覆議或反對。

國黨黨籍市議員張秀華、鄭光宏、傅大偉、張敏琪和陳家平等5人，推舉張秀華為書記長、民進黨團有市議員黃露慧、黃大祐、王美惠和蔡文旭等4人，總召是王美惠、台聯黨團有蔡永泉、蔡榮豐、李忠曆和陳姿妏等4人，總召是蔡永泉，無黨籍的市議員莊豐安、蘇澤峰、黃思婷、凌子楚、孫貫志和戴寧組成的「嘉速前進」無黨聯盟。

「嘉速前進」無黨聯盟總召戴寧表示，聯盟名字顧名思義為加速推動嘉義市建設，發展地方經濟。張榮藏表示，他從政以來獨來獨往，主張有利嘉義市建設的政策或經費皆支持，不希望受到黨團的約束。

嘉義市議會機要秘書陳幸枝表示，黨團辦公室從3樓搬到一樓，將請顧問公司針對3樓空間做評估，更為廣泛利用，增設市議會沿革陳設區。

嘉義市議會黨團辦公室日前搬到一樓交誼廳，20名市議員依的理念或黨籍加入黨團或是無...
嘉義市議會黨團辦公室日前搬到一樓交誼廳，20名市議員依的理念或黨籍加入黨團或是無黨聯盟。記者姜宜菁／攝影
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