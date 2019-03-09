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U12世界少棒賽7月登場 黃偉哲盼留下冠軍

2019-03-09 20:45中央社 台南9日電

中華民國棒球協會秘書長林宗成（右）及台南市長黃偉哲共同為活動LOGO揭牌。聯合報...
中華民國棒球協會秘書長林宗成（右）及台南市長黃偉哲共同為活動LOGO揭牌。聯合報系記者邵心杰／攝影
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台南市長黃偉哲今天宣布，第五屆世界棒壘球總會（WBSC）的U12世界少棒賽將於7月26日在台南登場，他希望今年把冠軍留在台灣。

黃偉哲、中華民國棒球協會秘書長林宗成與內政部次長陳宗彥，今天在奇美博物館宣布U12世界少棒賽7月揭幕，更首度邀請寶可夢（POKEMON）擔任宣傳大使，以迎接這場盛大的棒球嘉年華。

黃偉哲指出，回顧過去幾屆的U12世界少棒賽，不論在台南或台北舉辦，都見證台灣是一個棒球國家，棒球是台灣的國球；上一屆（2017年）的U12世界少棒賽更創造500萬人次的收視率。

他表示，如此好的收視成績，也讓世界棒壘球總會看到台灣棒球實力及棒球人口，將接下來連續4屆（2021年至2027年）的主辦權都交給台南。今年賽事將在國際亞太棒球訓練中心舉辦，目前球場籌備進度超前，一定能如期如質落成，迎接7月的比賽。

黃偉哲說，作為主辦城市的市長，他一定更加努力將賽事辦得更圓滿，讓觀眾更開心、更願意進場觀賽，還要讓國際友人和選手留下深刻的印象，目標則是讓今年冠軍留在台灣，及把U12棒球主辦權永遠留在台灣。

行政院長賴清德擔任台南市長時，成功爭取到2015、2017、2019連續3屆U12世界盃少棒賽主辦權；前台南市代理市長李孟諺去年3月21日啟程前往法國巴黎參加WBSC上半年度年會，又成功地讓WBSC將2021、2023、2025、2027連續4屆主辦權交給台南，等於台南將連續舉辦7屆U12世界少棒賽，創下紀錄。

黃偉哲奇美博物館行政院
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