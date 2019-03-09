影╱謝龍介陪王金平南鯤鯓參香 誓言為農民打通路

2019-03-09 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



已經宣布參選下屆總統的前立法院長王金平，今天中午由立委台南市第二選區補選候選人謝龍介等人陪同，來到台南北門南鯤鯓代天府參香，一行人展現虔誠花了逾50分參拜，除王金平受到熱情鄉親歡迎，謝龍介更在神明前誓言為農農漁民打通路拚經濟。

王平金一行行程原訂中午12點20分前來南鯤鯓代天府，因行程耽擱，直到下午近1時抵達，才下車就有熱情鄉親等候高喊「總統好！」更有人爭相拍照，走在後方的謝龍介，還有熱情鄉親爭相合影，眾人高喊「凍蒜！」順勢炒熱選舉氣氛。

在南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、前教育部長吳清基、國民黨中常委陳宗興等人陪同，一行人先前往主殿五府千歲神像前參拜，隨後又至後殿玉皇大帝及旁邊的萬善爺參香，一行人神情虔誠全程遵照廟方引導進行，前後花了約50分才大功告成。