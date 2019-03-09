與雲林同鄉會互動密切 蔡英文、徐國勇均出席

2019-03-09 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



總統蔡英文上月22日才剛造訪新北市板橋，出席新北市雲林同鄉會新春團拜，今又受邀參加中華民國雲林同鄉總會理監事聯誼會；內政部長徐國勇及雲林人、環保署前署長李應元也受邀出席；蔡英文說，雲林出外人都很厲害，更大讚雲林麥寮興華國小學生的民主素養。她說，選舉後民進黨深刻反省，希望大家一起支持，「為台灣做更多事情」。

蔡英文致詞說，雲林出外人都很厲害，各行各業都有傑出人才，很有影響力。她也分享麥寮興華國小學生的高度民主素養，讓她感到很可愛、高興；她說，該校全校45名學生，他們做動畫「糖果工廠的祕密」，拿韓國釜山國際兒童暨青少年影展15歲競賽單元首獎。

蔡英文說，學生動畫主題想都想不到，竟然是「環境保護」與「經濟發展」，內容是有韓國糖果工廠每天到雲林開工，發糖果大家都很高興，但村民發現一些問題，於是就討論到底要不要把韓國工廠留下來呢？村民採用公投決定。

蔡英文說，不只她去學校看學生，也邀學生來看她，她說，學生最後決定要公投，看是要去總統府，還是官僚，結果公投以遠遠差距決定要去官邸，因為聽說官邸有2隻貓、3隻狗。蔡英文說，學生的民主素養她真的很高興、感到很可愛。

蔡英文也表示，去年選舉後民進黨深刻反省，希望大家一起支持，為台灣做更多事情。她也表示，現在不少假訊息，最近還有一封她沒寫過的信，可以加入她的Facebook及LINE，隨時傳正確訊息。