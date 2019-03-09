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他們紀念父親捐20萬助學 469位學子助學金湊齊了

2019-03-09 13:20聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林家扶中心今天發出500萬元助學金，共有214名高中職生、255名大專生受惠。...
雲林家扶中心今天發出500萬元助學金，共有214名高中職生、255名大專生受惠。記者陳雅玲／攝影
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雲林家扶中心每學期籌募助學金，幫助受扶高中職、大專生無後顧之憂求學，今年助學金頒發前仍遲遲未湊足，一度讓社工憂心不已，幸好日前有善心人士送來大豬公存錢筒，加上莪馨會義工郭秀月的兒女紀念剛過逝的爸爸，捐助20萬元助學金，總算讓助學金如期發放。

雲林家扶中心今天發出500萬元助學金，共有214名高中職生、255名大專生受惠，扶幼主委陳燦勳感謝回社慈善會、萊莫咖啡、出櫃飲料店及善心民眾零錢助學，及莪馨會義工郭秀月的兒女紀念剛過逝的爸爸，捐助20萬元，讓助學金不致斷炊。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、副議長蘇俊豪、虎尾鎮長丁學忠等人也勉勵家扶學子，承載著社會各界的愛心，更要勇敢飛翔，朝向自己的人生目標勇敢前進。

雲林家扶自立青年李家名分享他的自立經驗，他5歲喪父，母親獨自養育他，在媽媽的鼓勵下，他從小學就開始習舞，學費負擔沉重，他在北部求學時，只求三餐溫飽，不敢有多餘的物質慾望，在家扶助學金的挹注下，他放心追逐自己的舞蹈夢想，成為一名專業舞者，現在在研究所進修，他希望在工作穩定後，也能成為家扶助學金的資助者。

雲林家扶中心主任廖志文肯定學子們在學業上的努力，如同自立青年李家名在舞蹈的荊棘路程中，經濟難題是孩子求學中沉重的負荷，感謝社會各界善心人士的幫助，讓孩子脫離貧窮循環，一起改寫家扶學子的生命故事。

雲林家扶中心今天發出500萬元助學金，自立青年李家名分享他在困境中成為舞者的人生...
雲林家扶中心今天發出500萬元助學金，自立青年李家名分享他在困境中成為舞者的人生經驗。記者陳雅玲／攝影
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