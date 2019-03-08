吳密察拜會翁章梁 翁期待故宮南院營造大公園親子旅遊

2019-03-08 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



國立故宮博物院新任院長吳密察今天下午到嘉義縣政府，拜會縣長翁章梁，雙方首次會面，就故宮南院未來發展交換意見，為發揮南院外溢效應，翁章梁希望故宮規劃營造南故宮園區，成為嘉義人可以親近休閒大公園；另加強推展親子旅遊，帶動周邊商業活動，促進經濟發展。

嘉縣故宮南院營運近4年，換3位院長，遊客下滑，終止ＢＯＴ案計畫建國寶館，吳密察上任受訪表示要推動「故宮友善化」，讓遊客更親近故宮，如何帶動南故宮人氣，引人關注，翁縣長昨天下午才帶主管及議員、鄉鎮市長、民代等，大陣仗參觀南院赤壁三國群英形象特展及「花事‧閑情─品味花器與生活」特展，與南院處交流互動。

今天下午吳密察帶南院處長彭子程到縣府，拜會縣長翁章梁，副縣長吳容輝及文化觀光局長許有仁陪同，翁章梁去年競選對南故宮期待外溢效應，帶動周邊發展，他建議規劃南故宮園區，成為嘉義人可以親近休閒大公園，另目前遊客團客為主，希望加強推展親子旅遊，發展觀光軸線旅遊活動。