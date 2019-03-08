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山區醫療站24小時不打烊 鳥、獵狗都幫忙醫

2019-03-08 17:30聯合報 記者卜敏正╱即時報導

阿里山「樂野醫療站」今天舉辦20周年慶感恩活動，受委託經營醫療站的天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠，接受扶輪社捐贈醫療巡迴車，曾參與山區醫療服務的醫師表示，山區民風純樸，最重視情感互動，當年在山區為贏得信任、幫助村民，鳥拉肚子、獵狗獵山豬受傷，都幫忙醫治。

中央健康保險署為提供阿里山鄉醫療服務，民國87年起委託天主教聖馬爾定醫院，成立全國最早24小時偏鄉駐診服務，有了阿里山醫療站，當地居民每當生病、急診，隨時都找得到醫師服務。

20年前第一批駐診的鍾永鋒醫師表示，當時他和蔡明芳醫師負責阿里山醫療服務，醫療站業務幾乎無所不包，從急、慢性病、外傷，村民酗酒打架、小孩不睡覺，到幫忙接生都要幫忙，有時候已經很晚了，村民才忽然跑進來說，「這個時候沒病人，不用等，可以看病吧！」

他說，當地村民還會帶寵物一起看病，記得當時住附近村民，帶著家中養的寵物鳥到醫療站，憂愁表示「鳥拉肚子、不吃不喝」，請醫生幫忙看病，他雖然不是獸醫，為讓村民安心，討論後建議依照鳥體重，少量提供一些腸胃藥，沒想到隔兩天村民就開心回來說，「我的鳥恢復健康了」，醫療站也贏得更多部落居民信賴。

鍾永鋒說，山區原住民會帶獵狗上山打山豬，也曾有村民帶著受傷的獵狗來就醫，他立即提供外敷急救消炎藥粉，沒想到該村民要離開前還說「 想幫狗縫合傷口」，跟醫療站要了針線，第二天帶狗回來大家發現，獵狗的傷口真的已經縫合了。

阿里山醫療站已在山區服務20年，當地居民生病、急診，隨時都找得到醫師服務。圖／聖...
阿里山醫療站已在山區服務20年，當地居民生病、急診，隨時都找得到醫師服務。圖／聖馬爾定醫院提供
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阿里山醫療站已在山區服務20年，納莉風災、阿里山公路坍方，院方仍持續上山補充資源...
阿里山醫療站已在山區服務20年，納莉風災、阿里山公路坍方，院方仍持續上山補充資源、繼續服務。圖／聖馬爾定醫院提供
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阿里山醫療站已在山區服務20年，當地居民生病、急診，隨時都找得到醫師服務。圖／聖...
阿里山醫療站已在山區服務20年，當地居民生病、急診，隨時都找得到醫師服務。圖／聖馬爾定醫院提供
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阿里山醫療站已在山區服務20年。圖／聖馬爾定醫院提供
阿里山醫療站已在山區服務20年。圖／聖馬爾定醫院提供
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