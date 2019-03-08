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謝龍介向神明下跪立誓 簽約賣出50貨櫃麻豆文旦

2019-03-08 16:20聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介宣稱要賣出50貨櫃麻豆文旦，今天在麻豆代天府公開舉行簽約儀式，謝龍介擔任見證人，並在市議員蔡育輝尤榮智方一峰共同見證，以及通路商與柚農先到五王千歲前下跪立誓，簽約後若雙方未履行就要被罰「肚子痛兩個禮拜」，今天先付簽約金50萬元，後續若出貨順利可再追加50貨櫃。

今天簽約的通路商群鵬國際貿易股份有限公司董事長吳錦玫與蔣成龍，果農代表是麻豆區農會果樹產銷班第三班長王明杞及柚農代表郭明聰，簽約數量是20尺貨櫃50個（合計70台斤），規格是20年以上甜度10以上的麻豆文旦，以每箱10台斤，裝箱前要先消水5天，至於簽約價格是以盤口價加一成。

謝龍介表示，他和市議員是見證人，價格是由通路商和柚農自己商定，這位通路商10多年前也以麻豆文旦當年節禮品來行銷，卻因有農民以外縣市的文旦充當麻豆文旦而破壞信譽不敢再賣。因此，通路商要求認證是麻豆文旦，他也要求柚農不能以他鄉外地的劣質品魚目混珠，否則也要連續肚子痛2個禮拜，也得不到通路商的訂單為處罰。

謝龍介說，為了信譽保證，出貨文旦都會貼上他的貼紙，他願意義務當農民代言人，保證是麻豆文旦無誤，能為農民打開通路，有穩定的生活，是他努力找訂單的最大動機。

柚農王明杞表示，麻豆文旦在兩年前銷路都順通，沒有滯銷問題，這兩年因為栽種面積多，加上去年沒有颱風產量多，才有部分行口報價就壓得很低，麻豆文旦價格依據規格不同，行口報價從10多元到60元都有，若每台斤能有5、60元，農民大約就會滿意；王姓農民說，農民要的是長久穩定的通路，不要一時的訂單。

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台南第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介（右一）今天在麻豆代天府，見證通路商與柚農簽約購買50貨櫃麻豆文旦，並當眾宣讀合約書內容。記者吳淑玲／攝影
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台南第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介（右一）今天在麻豆代天府，見證通路商與柚農簽約購買50貨櫃麻豆文旦。記者吳淑玲／攝影
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台南第二選區立委補選國民黨候選人謝龍介（中）今天在麻豆代天府，見證通路商與柚農完成簽約，購買50貨櫃麻豆文旦。記者吳淑玲／攝影
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