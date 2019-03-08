「翻滾吧！腦爺」 佳里奇美醫與扶輪社攜手防失智

2019-03-08 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



佳里奇美醫院與佳里扶輪社合作成立的「樂智照顧生活館」，今天在佳里區嘉福里活動中心舉辦結業式典禮，由院長周偉倪與社長林進安共同擔任主持人，主角乃由社區中的長者展現開學以來的成果，以彰顯政府推動長照2.0後的成效，和社區據點扮演角色的重要性。

佳里奇美醫院表示，根據行政院主計處公布數字，台灣在去年已正式邁入「高齡社會」，長照更成為不可忽視的議題。尤其是失智症的人口逐年不斷的上升，截至2017年7月為止，台灣失智人口共25萬3511人，而依症狀嚴重度區分為輕度、中度、重度。

其中輕度認知功能障礙被視為正常老化到失智發病前的一個認知變化過渡期，之後很有可能進展到被確診為失智症，因此預防醫學的觀念應先被建立起來，避免以後面臨照護上困難的情形發生，影響家屬與病人的生活品質。

院方表示，文獻中證實理想的失智症照護模式須具備：以失智症病人為中心的全人照護，且要在地化、社區化、多元化與連續化，並由跨領域團隊的整合性照護與兼顧病人及照顧者的生活品質，而在地化的社區據點則是最能提供民眾尤其是失智症病人，活動和照護的最佳場所。

嘉福里長陳秉達在佳里扶輪社支持下，導入佳里奇美醫院復健科所研發的「翻滾吧！腦爺」模組，整合了職能治療、物理治療、語言治療與臨床心理師跨團隊的堅強陣容，活動的設計理念是以職能要素為基礎，並融入生活化實務為導向的活動，經連續12周、不同職類及主題的活動帶領，利用高齡者衰弱量表（Kihon Checklist，25項測驗評估）依此收集參與者介入前及介入後的資料。

腦爺模組分析介入成效，發現參與者的獨立生活、活動和運動、營養、口牙、自閉與退縮、失智、鬱卒及憂鬱等七大面向均有進步，可見參與者並不因年紀的增長而退化，反而呈現些微的進步，顯示成效良好。