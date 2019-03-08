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暖冬台南梅子結果率不到兩成 農業局：列現金救助

2019-03-08 10:44聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南楠西區梅嶺梅子是南台重要產區，梅農表示受到暖冬及缺雨影響，有些樹上找不到幾顆...
台南楠西區梅嶺梅子是南台重要產區，梅農表示受到暖冬及缺雨影響，有些樹上找不到幾顆梅子，結果率恐不到兩成。圖／取自陳居峰臉書
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台南楠西區梅嶺是南部重要的梅子產區，梅農陳居峰指出，今年由於暖冬再加上乾涸無雨水，農作物龍眼、荔枝開花率不到一成，梅嶺梅子結果率也是歷年最差，除了高海拔較好，中低海拔大概結果率不到2成，有些梅樹找不到幾棵梅子，這種大自然的災害，讓農民真的無語問昌天，俗語說梅樹為果樹頭，若梅子收成不好，代表今年任何果樹的收成也會影響。

台南市政府農業局今天表示，暖冬效應造成台南市梅開花與著果不良，經邀集相關單位勘查完成後極力向中央爭取救助，農委會已在3月7日晚間公告為108年1-2月旱災等農業天然災害現金救助及低利貸款地區（梅），受害達20%以上即可向耕地所在地區公所提出申請救助。

農業局提醒欲申請救助之農民，請儘速於3月8日至3月17日(假日照常受理)前持「身分證、印章、農會存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，如承租土地須檢附有效期間內之「土地委託經營或租賃契約書，向土地所在地之區公所申報」。

農業局說，市府針對此次農業天然災害救助作業立即邀請農業試驗所、台南區農業改良場、農糧署南區分署、區公所等人員就勘查上給予指導，並邀集各區公所召開說明會。依行政院農業委員會公布之現金救助作業流程為中央公告救助地區隔日起10日內接受農民申請，20日內公所完成申請案件勘查，縣市政府收到公所資料後4日內完成抽查，農委會收到市府相關資料後3日內核定，核定後3日內撥放款項。

農民農委會暖冬
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