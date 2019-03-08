學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



大學畢業後，李建鋒先在自家農園助媽媽種菜，最近搭建網室。記者謝恩得／攝影 分享 facebook 嘉義縣民雄鄉7年級青農李建鋒為幫媽媽分擔農務，大學畢業後第一份工作就是自家農田耕種，後來搭建溫室栽種番茄和香瓜，採取友善農作，他種的番茄大家都說好吃，陳建鋒說，祕訣是要了解作物和環境，有時更不要太「寵」它們，植物面對逆境反而長得更好。

32歲的李建鋒小時就跟著父母下田，最辛苦的是挖蓮藕，高中時就到蓮藕田，用力在泥巴田挖出蓮藕，當時還沒有水槍設備，完全靠全身力氣，挖完後力氣雖放盡，雙腳卻還不自覺的不停抖動，因肌肉還沒完全放鬆。

高中時父親過世，李建鋒放學後或上課前就到農田協助媽媽種菜，一直到大學都是「半工半讀」，大學畢業後沒有太多考慮，也無法選擇的第一份工作，至今就是在幫媽媽在自家農田當農夫，種蓮藕、繁複的工序做藕，還種許多不同的蔬菜。

7年級的李建鋒已經務農10多年，讓他不只深深體會農民看天吃飯的哀樂，也要不斷進修研習農業新知，2年前他做網室種小番茄和瓜果，採取友善農作，更用心了解自已栽種作物的生命，營造適合的土壤、溫度和栽培管理等環境，他還體會到「農作物自已也會面對困境」，有時不需太「寵愛」它們，反而逆勢成長。