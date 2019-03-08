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學士後返鄉務農 7年級青農李建鋒種出好吃小番茄

2019-03-08 09:10聯合報 記者謝恩得╱即時報導

大學畢業後，李建鋒先在自家農園助媽媽種菜，最近搭建網室。記者謝恩得／攝影
大學畢業後，李建鋒先在自家農園助媽媽種菜，最近搭建網室。記者謝恩得／攝影
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嘉義縣民雄鄉7年級青農李建鋒為幫媽媽分擔農務，大學畢業後第一份工作就是自家農田耕種，後來搭建溫室栽種番茄和香瓜，採取友善農作，他種的番茄大家都說好吃，陳建鋒說，祕訣是要了解作物和環境，有時更不要太「寵」它們，植物面對逆境反而長得更好。

32歲的李建鋒小時就跟著父母下田，最辛苦的是挖蓮藕，高中時就到蓮藕田，用力在泥巴田挖出蓮藕，當時還沒有水槍設備，完全靠全身力氣，挖完後力氣雖放盡，雙腳卻還不自覺的不停抖動，因肌肉還沒完全放鬆。

高中時父親過世，李建鋒放學後或上課前就到農田協助媽媽種菜，一直到大學都是「半工半讀」，大學畢業後沒有太多考慮，也無法選擇的第一份工作，至今就是在幫媽媽在自家農田當農夫，種蓮藕、繁複的工序做藕，還種許多不同的蔬菜。

7年級的李建鋒已經務農10多年，讓他不只深深體會農民看天吃飯的哀樂，也要不斷進修研習農業新知，2年前他做網室種小番茄和瓜果，採取友善農作，更用心了解自已栽種作物的生命，營造適合的土壤、溫度和栽培管理等環境，他還體會到「農作物自已也會面對困境」，有時不需太「寵愛」它們，反而逆勢成長。

經過1年多來的努力，還有產銷班等農民朋友們的交流，李建鋒種出的玉女小番茄好吃又健康，讓大家讚不絕口。不過面對氣侯極度變化和產銷挑戰，李建鋒表示農民不只要記錄數據，希望農政單位也能研究並整合農業大數據，提供農民應用。

溫室友善栽種的玉女小番茄。記者謝恩得／攝影
溫室友善栽種的玉女小番茄。記者謝恩得／攝影
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李建鋒高中就投入農務。記者謝恩得／攝影
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李建鋒種的玉女小番茄很好吃。記者謝恩得／攝影
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李建鋒的溫室栽種配合作物習性營造環境。記者謝恩得／攝影
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農民青農
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