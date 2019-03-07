阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件

2019-03-07 22:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



暖冬高溫少雨，旱象嚴重，嘉義縣重要經濟作物阿里山區茶葉災損嚴重，茶農搶水，今天梅山鄉瑞峰村傳出首件接管竊水案件，警方受理偵辦中；縣府說，農委會公告嘉縣旱災區，啟動救害救助，即日起到14日在鄉鎮市公所受理農民申請。

久旱逢甘霖，今天嘉義從白天到晚間降雨不停，嘉義氣象站說，累計雨量30毫米；阿里山茶葉協會會長官建安說，高溫少雨，地下水及溪流少，春茶欠收影響冬茶，茶農自我解嘲「烏龍茶變黃葉（枯黃葉子）烏龍茶了！」，今天及時雨，有助紓解茶區旱象。

阿里山區烏龍茶經濟產值高，以春茶價格最好，下月採收，碰上歹年冬旱象，不少茶樹大片乾枯，成長停止，由於入冬久旱不雨，梅山鄉是阿里山茶區產量面積最多的鄉鎮區，瑞峰村還出現茶農搶水。

有茶農遭檢舉為取得水源，私接水管竊取相鄰茶園水塔的泉水，受害茶農向管區竹崎警分局瑞里派出所報案，警方說，受理報案釐清案情，茶農因缺水搶救茶園，情有可原，勸雙方和解。